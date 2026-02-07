自由電子報
娛樂 電影

《冠軍之路》賣破8000萬再創票房新高 副總統蕭美琴觀後動容「讓世界聽見台灣的名字」

〔記者許世穎／台北報導〕紀錄片《冠軍之路》自上映以來票房持續攀升，累積已突破8026萬元，成績亮眼，也成功喚醒全台觀眾心中的棒球魂。隨著世界棒球經典賽即將開打，這部作品更被不少球迷視為進入賽事前不可或缺的「賽前暖身」，為即將到來的國際賽事提前加溫。

副總統蕭美琴（右三）先前也到場觀影力挺《冠軍之路》。（牽猴子提供）副總統蕭美琴（右三）先前也到場觀影力挺《冠軍之路》。（牽猴子提供）

昨（6）日，世界棒球經典賽台灣隊30位正選名單正式公布，《冠軍之路》的票房熱度也在同一天再度被點燃，從戲院一路延燒到球場，銀幕內外熱血不間斷。片商也期待能號召更多觀眾把握這波棒球熱潮，再度走進戲院，重溫那段屬於台灣的冠軍時刻，讓熟悉的應援聲浪提前在戲院響起，為即將登場的賽事做好最完整的心理與情感準備。

副總統蕭美琴看完《冠軍之路》相當感動。（牽猴子提供）副總統蕭美琴看完《冠軍之路》相當感動。（牽猴子提供）

《冠軍之路》不只完整重現奪冠歷程，更透過鏡頭細膩捕捉球員在場上與場下的情緒轉折與團隊精神，將運動家精神轉化為跨世代共鳴的集體記憶，成為近期最具討論度與感動力的熱血作品。電影上映後口碑持續發酵，副總統蕭美琴、行政院院長卓榮泰以及運動部長李洋也紛紛公開力挺推薦，為作品背書。

《冠軍之路》邀請富邦悍將啦啦隊成員 Jessy現身戲院。（牽猴子提供）《冠軍之路》邀請富邦悍將啦啦隊成員 Jessy現身戲院。（牽猴子提供）

為了讓觀影體驗更貼近真實球場氛圍，片方上週特別舉辦「加油棒應援場」，把熟悉的加油棒文化直接搬進戲院。觀眾不僅能在大銀幕前重溫比賽關鍵時刻，還能在啦啦隊帶領下齊聲吶喊，將情緒徹底釋放，讓戲院瞬間化身為熱血沸騰的棒球場。

副總統蕭美琴先前也親自到場觀影力挺，她在映後特別感謝導演龍男・以撒克・凡亞思，以及攝影與剪輯團隊的用心投入，細膩記錄下這段振奮全台灣人心的棒球歷史時刻。她指出，台灣一路走來的歷程，其實與這條「冠軍之路」十分相似，過程中不斷面臨各種挑戰，卻始終以韌性與勇氣持續前行，讓世界聽見台灣的名字。她也勉勵大家，無論未來遇到什麼困難，都要像 Team Taiwan 一樣團結一心、勇敢 All in，大步向前。《冠軍之路》全台上映中。

