娛樂 最新消息

不只嗆BTS沒名氣！墨西哥節目辱粉絲「小學沒畢業」 全球ARMY怒曬高學歷反擊

「BTS」防彈少年團5月將在墨西哥市開唱，當地節目來賓卻失言嘲諷團體與粉絲，引爆全球ARMY不滿。（翻攝自IG）「BTS」防彈少年團5月將在墨西哥市開唱，當地節目來賓卻失言嘲諷團體與粉絲，引爆全球ARMY不滿。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓天團「BTS」防彈少年團5月即將前往墨西哥開唱，沒想到當地八卦節目在討論演唱會售票爭議時，來賓竟公然羞辱BTS與粉絲「ARMY」，不僅稱團體是「不知名歌手」，更以「沒念完小學」等帶有嚴重偏見的言論嘲諷粉絲，影片曝光後立刻引爆全球ARMY怒火，逐一曬出高學歷證明作出反擊。

墨西哥八卦節目來賓公然羞辱BTS與ARMY，引爆全球粉絲們怒火。（翻攝自X）墨西哥八卦節目來賓公然羞辱BTS與ARMY，引爆全球粉絲們怒火。（翻攝自X）

墨西哥Multimedios「Channel 6」八卦節目《Chismorreo》於4日播出的內容中，原本聚焦在BTS墨西哥場售票亂象，但來賓法比安拉瓦爾（Fabian Lavalle）在BTS影片進行播放時，竟貶稱他們沒名氣是「不知名歌手」，還語帶嘲諷地說「如果我有17歲女兒，絕不會讓她為這種演唱會哭鬧，我會叫她回去寫作業！」另一名來賓路易莎費爾南達（Luisa Fernanda）更無禮稱「我敢說至少一半的粉絲連小學都沒畢業！」即使當下主持人嘗試緩頰，仍無法阻止歧視性言論持續發酵。

隨著節目播出後，全球ARMY被相關言論惹怒引爆反彈情緒，紛紛迅速曬出自身學歷與專業背景集結反擊，包括法學碩士、外科醫師、生技研究人員等，直接打臉節目中「低學歷粉絲」的說法，同時也怒批節目毫無資格嘲諷在全球傳遞正面影響力的團體。

值得一提的是，墨西哥政府其實高度關注BTS巡演相關事宜，總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）此前不只公開表態支持BTS，更親自介入要求改善售票不公問題，甚至致函南韓總統李在明，盼呼籲BTS能加開墨西哥場次。

