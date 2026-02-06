金秀賢事件沒完沒了 粉絲怒告《Real》前導演

金秀賢粉絲怒告《Real》前導演。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國男星金秀賢去年遭獨立自媒體《橫豎研究所》（以下簡稱「橫豎研」）爆料，指他與已故女星金賽綸曾在對方未成年時交往，引發外界高度關注。金秀賢隨後召開記者會，哽咽澄清兩人交往時女方已成年，但相關風波仍對他的形象與演藝活動造成不小衝擊。

近日，限制級電影《Real》前導演兼編劇李正燮，因社群轉發「金秀賢戀童癖」貼文內容引起金秀賢粉絲不滿，進而委託律師提告涉嫌誹謗。今（6）日韓媒報導指出，首爾江南警局已認定相關嫌疑成立，並將案件函送檢方進一步偵辦。

據悉，李正燮先前曾在X（前推特）轉發批判金秀賢的相關貼文，引發粉絲不滿。粉絲方面認為，該貼文內容涉及對金秀賢的嚴重指控，已對其名譽造成損害，因此決定採取法律行動。

李正燮原本擔任金秀賢主演電影《Real》的導演，但拍攝途中遭撤換，後續由金秀賢表哥李沙朗接手。李沙朗同時也是經紀公司「GOLDMEDALIST」的創立者之一。

金秀賢相關爭議爆發後，李正燮在社群平台轉貼批判貼文，並附註「一模一樣的作戰」等文字，引發外界揣測其言論可能另有所指。

此外，李正燮也曾提及已故女星雪莉在《Real》中的裸露演出，並對當時拍攝過程提出質疑。他表示，由於自己未掛名導演，因此沒有正式澄清的立場，但也透露在試鏡初期曾遭排除在現場之外。

金賽綸於去年2月驟逝後，其遺屬透過橫豎研持續公開相關訊息，使事件再度延燒。金秀賢方面則堅稱交往時女方已成年，並以名譽毀損等罪名提起民事與刑事訴訟，求償120億韓元（約新台幣3億元），目前雙方已進入司法程序。

