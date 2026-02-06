自由電子報
娛樂 最新消息

《豆腐媽媽》替身墜樓吐血 苗可麗震驚喊拍戲拒當拚命三娘

苗可麗出席三立尾牙。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕三立集團年度尾牙今晚盛大舉行，金鐘視后苗可麗盛裝出席，針對民視八點檔《豆腐媽媽》在拍攝期間發生替身墜落重傷的重大意外，身為過來人的苗可麗受訪面路震驚，呼籲演員應正視職業安全，並坦言自己並非外界想像的「拚命三娘」。

談及劇組工安意外，苗可麗嚴肅表示，演員在鏡頭前的亮麗往往伴隨極高風險。她坦承自己膽子極小，且對於自身極限非常清楚：「只要是無法勝任的動作，我都會直接拒絕。」她直言，或許在某些劇組眼中，這樣的堅持會被貼上「不夠敬業」的標籤，但她有套不同的職業哲學：「我覺得不行就是不行，如果因為強撐而受傷，不僅影響工作，更會影響自己的人生。」苗可麗透露自己既不會游泳又有嚴重懼高症，因此舉凡跳水、跳高或具風險的動作戲，她絕對不輕易點頭，強調「小心」才是對演藝生涯最負責的表現。

苗可麗拒當拚命三娘，拍戲量力而為最重要。（記者胡舜翔攝）

苗可麗提到因媽媽過世未滿一年，今年過年將低調返家陪伴失智老父。去年她因察覺父親受失智症影響，對金錢數字漸漸失去概念，心想「包多包少或許沒差」，因此縮減了紅包金額。沒想到，父親雖然意識模糊，卻流露出藏不住的失落感。「看他不敢講卻很難過的樣子，我真的很自責，為什麼我要因為他生病，就給他跟以往不一樣的待遇？」於是今年恢復往常，要讓爸爸感受到愛與尊重。至於在國外求學的女兒，因今年7月即將畢業，為苗可麗屆時將親自飛往參加畢業典禮，享受溫馨母女時光。

點圖放大body

