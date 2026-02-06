自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

不滿《豆腐媽媽》劇組聲明...演員未婚妻再拋4點反駁：現場沒武術指導

蘇德揚未婚妻Rena4點反駁萬星傳播聲明。（記者蕭方綺攝）蘇德揚未婚妻Rena4點反駁萬星傳播聲明。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕37歲武行演員蘇德揚1月20日拍民視八點檔《豆腐媽媽》，擔任替身演員，爆出工安意外。對於意外，《豆腐媽媽》劇組萬星傳播今發出聲明解釋，但蘇德揚未婚妻Rena今看完後也有4點反駁。

劇組在聲明中指出，皆有幫演員投保雇主意外責任保險，且拍這場戲前，經評估需由專業武術指導來協助，而蘇德揚正是專業武行，開拍前劇組曾與武術指導討論拍攝內容與防護安全措施，武術指導請劇組準備4塊安全墊作為緩衝。

劇組在聲明中指出，開拍當天甚至多備1塊安全墊，以及6位工作人員在旁保護，並詢問蘇德揚保護措施是否足夠。（翻攝自臉書）劇組在聲明中指出，開拍當天甚至多備1塊安全墊，以及6位工作人員在旁保護，並詢問蘇德揚保護措施是否足夠。（翻攝自臉書）

開拍當天，劇組甚至多備1塊安全墊，以及6位工作人員在旁保護，並詢問蘇德揚保護措施是否足夠，蘇德揚現場勘查後認為安全措施無虞，劇組才進行拍攝。

對此，Rena今表示，拍攝現場是沒有任何的武術指導；她指出特技替身並非現場安全人士，「這一點其實我一直跟他們的統籌在質疑，為什麼會詢問蘇德揚可不可以跳，因為他的工作就是做這個動作，其他的安全是現場要維護，不是一個人校長兼撞鐘的概念」。

接著，Rena說現場的6個工作人員的存在很虛無，因為他們都不知道怎麼樣保護替身演員；並指出1／20送醫－1／21 ，劇組陪伴大約 30分鐘，1／22－2／6期間只有來送過六顆蘋果，停留20分鐘，指出其實她看到劇組統籌先生和他們的助理沒有超過一個小時。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中