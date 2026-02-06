自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

貝克漢長子移除「DAD」刺青 卻把「好兄弟」穿上身

布魯克林（右）小時候和爸爸貝克漢一起做鬼臉，相當可愛。（翻攝自IG）布魯克林（右）小時候和爸爸貝克漢一起做鬼臉，相當可愛。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕英國足球名人貝克漢與維多莉亞夫婦，近期因為被長子布魯克林「開撕」，讓原本被外界視為幸福家庭模範的一家人，突然變成網友茶餘飯後「看八卦」的對象，這兩天熱門話題，除了布魯克林把手臂上「DAD」刺青遮掩掉，另外連他穿的衣服也被拿出來檢視，因為上面的文字耐人尋味。

最近布魯克林和老婆妮卡拉佩茲在洛杉磯外出購物，狗仔拍到他身上的T恤，英文字寫著「GOOD BROTHERS」（好兄弟），這又引起媒體關注，畢竟他現在和爸媽關係撕裂，弟妹們都是站在爸媽那一邊，但他卻穿出寫著「好兄弟」字樣的T恤，到底想傳達什麼訊息，媒體都很好奇，不過對此，他的經紀公司未做出回應。

儘管布魯克林說盡爸媽壞話，但弟弟羅密歐和克魯茲可是很挺爸媽，近期克魯茲朝音樂發展，日前媽媽維多莉亞和昔日辣妹合唱團夥伴一起幫艾瑪慶生，克魯茲還吉他伴奏，聽媽媽和阿姨們合唱，氣氛歡樂。

至於布魯克林，他身上的刺青則成為話題，許多人會把深愛的家人、愛人相關事物刺青在身上，不管是生日或是名字，作為一輩子的銘記與陪伴，不過一旦關係撕裂，也可能透過雷射將刺青移除。

布魯克林手臂上原本有著「DAD」刺青，目前傳出已用其他圖案遮蓋。（翻攝自IG）布魯克林手臂上原本有著「DAD」刺青，目前傳出已用其他圖案遮蓋。（翻攝自IG）

根據英國《太陽報》報導，原本布魯克林手臂上，一個船錨的刺青上寫著「DAD」，一直到去年12月他在社群分享的做料理影片中，都還能清楚看到「DAD」刺青，證明過去他也曾深愛著父親，才會把「爸爸」刺在身上，但隨著父子關係惡化，他已去刺青店重新處理，用其他圖案遮蓋掉「DAD」，取而代之的是一個疑似海星和兩個救生圈的圖案，此舉無疑是他對父親的怨恨又加深的作法

消息人士透露，布魯克林稍早前也透過雷射遮蓋了胸前原本為母親維多莉亞所刺的刺青，並談到：「看到布魯克林遮蓋了關於維多莉亞的紋身，現在又遮蓋了他為父親刺的刺青，這讓人很傷心。」消息人士還說：「這似乎很殘酷，無疑是傷口上灑鹽。」

26歲的布魯克林，前陣子開撕爸媽貝克漢及維多莉亞，指控爸媽只會在媒體前營造幸福家庭假象，還曾發出律師函，未來爸媽只能透過律師與他聯絡，更不得在社群標記提到他。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中