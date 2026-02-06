自由電子報
娛樂 歐美

貝克漢長子布魯克林再出手！除去「父子情刺青」徹底鐵心切割原生家庭

貝克漢（右）、維多莉亞（左二）夫妻與長子布魯克林（左）、媳婦妮可拉佩茲（右二）的家庭關係徹底破裂。（翻攝自IG）貝克漢（右）、維多莉亞（左二）夫妻與長子布魯克林（左）、媳婦妮可拉佩茲（右二）的家庭關係徹底破裂。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕英國足球傳奇大衛貝克漢（David Beckham）家族風暴再度升級！26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼早前透過律師對父母寄出「停止聯絡通知律師函」，後又公開控訴父母長期干預生活、傷害婚姻。如今，布魯克林再度出手延燒戰火，他悄悄移除右臂上象徵父子情的「DAD」刺青，動作被外界解讀為對原生家庭劃下更決絕的界線。

布魯克林將右手臂船錨刺青上的「DAD」字樣去除。（翻攝自IG）布魯克林將右手臂船錨刺青上的「DAD」字樣去除。（翻攝自IG）

英國《太陽報》報導，布魯克林近日與妻子妮可拉佩茲（Nicola Peltz）現身洛杉磯時，被發現右手臂上原本刺有「DAD」（父親）字樣的船錨刺青，已被3個難以辨識的圖形覆蓋。知情人士透露，布魯克林已接受雷射處理，刻意將文字去除，「他就是想把它去掉」，認為在心中累積大量傷痛與失望的狀態下，這樣的紀念已無法反映他真實的內心。

事實上，這並非布魯克林首度移除與家人有關的刺青，過去他曾在胸口刺上獻給母親維多利亞（Victoria Beckham）的圖樣，也早已被覆蓋；反觀父親至今仍保留2015年為他刺在頸部，象徵父子情感的「Buster」（布魯克林兒時暱稱）刺青，兩者形成強烈對比。知情人士直言，看到兒子接連抹去與父母相關的刺青，「對大衛和維多利亞來說一定很刺痛，這無疑是在傷口上灑鹽」。

貝克漢家族風暴持續擴大，布魯克林不僅已封鎖父母親的社群帳號，上月更公開對父母的毀滅性指控，包含長期操控家庭敘事、在媒體前「虛假說謊」、干涉婚姻，並控訴母親在2022年婚禮上「劫持」原本屬於新人的第一支舞，讓他與愛妻妮可拉佩茲感到不適與羞辱，如今再度以行動移除象徵父子關係的刺青，也讓這段家族裂痕徹底被攤在檯面上。

