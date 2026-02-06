惹錯人 酸民一句話踩雷 竹北吊車大王爆氣護妻

「竹北吊車大王」胡漢龑也會買公益彩券拚手氣。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕以東北大花服裝等特殊造型吸引大眾目光的「竹北吊車大王」胡漢龑，因擁有4妻14名子女而話題十足。他平日樂善好施、熱心公益，時常為公益活動奔走，偶爾也會購買公益彩券，希望試試手氣拚頭獎。

近日有彩券行在社群平台分享胡漢龑上門買彩券的畫面，沒想到影片曝光後，卻意外引來酸民攻擊，甚至波及胡漢龑的妻子，讓他罕見動怒出面護妻，強調做人說話要留口德。

胡漢龑的其中一名妻子，因不想入鏡用絲巾遮住臉。（翻攝自臉書）

原來影片中，胡漢龑與妻子下車時，跟在他身後的女子因不想入鏡，刻意用絲巾遮住臉部，卻遭酸民留言嘲諷：「跟在後面的女子是沒臉見人嗎？」對此，胡漢龑霸氣回應：「做人說話要留口德，對自己才會有福報。」

胡漢龑下車買彩券，意外成為焦點。（翻攝自臉書）

他隨後也再度發聲表示：「凡事行得正，凡事多說好話、多做好事，幫自己積福報，比做酸民來得好，大家共勉之。」展現護妻態度與正面回應。

此外，胡漢龑日前也曾分享自己買彩券的經歷，透露只差一個號碼就與頭獎擦身而過，獎金從800萬元瞬間變成2萬元，扣稅後實領約1萬5千元左右，讓他忍不住感嘆：「這已經是第5次和頭獎擦身而過了。」

