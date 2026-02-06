自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

惹錯人 酸民一句話踩雷 竹北吊車大王爆氣護妻

「竹北吊車大王」胡漢龑也會買公益彩券拚手氣。（翻攝自臉書）「竹北吊車大王」胡漢龑也會買公益彩券拚手氣。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕以東北大花服裝等特殊造型吸引大眾目光的「竹北吊車大王」胡漢龑，因擁有4妻14名子女而話題十足。他平日樂善好施、熱心公益，時常為公益活動奔走，偶爾也會購買公益彩券，希望試試手氣拚頭獎。

近日有彩券行在社群平台分享胡漢龑上門買彩券的畫面，沒想到影片曝光後，卻意外引來酸民攻擊，甚至波及胡漢龑的妻子，讓他罕見動怒出面護妻，強調做人說話要留口德。

胡漢龑的其中一名妻子，因不想入鏡用絲巾遮住臉。（翻攝自臉書）胡漢龑的其中一名妻子，因不想入鏡用絲巾遮住臉。（翻攝自臉書）

原來影片中，胡漢龑與妻子下車時，跟在他身後的女子因不想入鏡，刻意用絲巾遮住臉部，卻遭酸民留言嘲諷：「跟在後面的女子是沒臉見人嗎？」對此，胡漢龑霸氣回應：「做人說話要留口德，對自己才會有福報。」

胡漢龑下車買彩券，意外成為焦點。（翻攝自臉書）胡漢龑下車買彩券，意外成為焦點。（翻攝自臉書）

他隨後也再度發聲表示：「凡事行得正，凡事多說好話、多做好事，幫自己積福報，比做酸民來得好，大家共勉之。」展現護妻態度與正面回應。

此外，胡漢龑日前也曾分享自己買彩券的經歷，透露只差一個號碼就與頭獎擦身而過，獎金從800萬元瞬間變成2萬元，扣稅後實領約1萬5千元左右，讓他忍不住感嘆：「這已經是第5次和頭獎擦身而過了。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中