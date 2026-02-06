自由電子報
娛樂 最新消息

F.F.O與ARKis高雄接力較勁人氣 過年當莊家「錢發著發著就沒了」

〔記者陳慧玲／台北報導〕男團F.F.O與ARKis同步宣布好消息，3月1日將在高雄「後台 Backstage Live」接力舉辦「The Uncharted Realm」見面會，去年對兩團來說都是個豐收年，因此多位團員都想好，過年時要包紅包給家人表達心意，也有團員笑說要拿紅包去繳學費。

F.F.O 將到高雄舉辦見面會。（FU Entertainment X DJB提供）F.F.O 將到高雄舉辦見面會。（FU Entertainment X DJB提供）

這次兩團聯手前進高雄舉辦見面會，3月1日下午2點先由F.F.O登場，晚上6點則由ARKis上場，除了採取「實名制」購票，還會推出「The Uncharted Realm套票」，除了離場擊掌與小卡，A區歌迷還有機會參與團體合照、觀看彩排，甚至抽中藝人拍立得，套票更享有隨機升級「隱藏版簽名雙人小卡」的驚喜福利。

ARKis也將前進高雄舉辦粉絲見面會。（FU Entertainment X DJB提供）ARKis也將前進高雄舉辦粉絲見面會。（FU Entertainment X DJB提供）

這次的見面會也是F.F.O的鈞嘉與ARKis的東翰兩位「高雄之子」榮耀返鄉的圓夢舞台。鈞嘉充滿期待談到：「超級開心！可以回到我的老家表演，我很期待讓高雄的朋友看到我的成長。」

農曆春節將至，F.F.O的加藤笑說要跟台灣朋友打牌度過；同團的彥旭則打算出國玩，還談到：「阿嬤煮的菜我都喜歡，但也因此變胖不少，如果今年刮刮樂中獎會捐公益！」ARKis的彫秦自爆去年刮刮樂中了兩千塊，今年要繼續挑戰。同團的李定則有難忘回憶：「過年會跟長輩孩子們玩小遊戲，但往年到後面都是變成我當莊家，錢發著發著就沒了！」

見面會門票，2月10晚上7點先開賣「雙場套票」，2月11日下午1點則開放「單場票券」販售，購票可洽拓元售票系統。

點圖放大body

