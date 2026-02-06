自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

「臉蛋天才」神話破滅？車銀優風暴延燒 品牌急撤合作

韓國男星車銀優，近日突爆捲入稅務爭議。（翻攝自IG）韓國男星車銀優，近日突爆捲入稅務爭議。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕被封為「臉蛋天才」的韓國男星車銀優，近日突爆捲入稅務爭議，消息一出宛如震撼彈引爆演藝圈！目前正在服役中的車銀優也緊急透過社群發文致歉，試圖止血，但風波似乎完全停不下來，外界質疑聲浪持續狂燒，形象遭受巨大衝擊。

韓媒報導指出，韓國國稅局去年對車銀優展開高強度稅務調查，針對他及家族相關法人公司進行查核後，傳出遭追加徵收高達200億韓元（約新台幣5億元），天價數字曝光後瞬間掀起輿論海嘯。

車銀優名下的一人法人公司登記地址，正是父母在江華島經營的鰻魚店。（翻攝自IG）車銀優名下的一人法人公司登記地址，正是父母在江華島經營的鰻魚店。（翻攝自IG）

更勁爆的是，韓媒最新爆料指出，車銀優名下的一人法人公司登記地址，與父母在江華島經營的鰻魚店相同，而該店如今更傳出已停業消息，意外成為事件延燒的新焦點。

風暴之下，廣告圈也開始出現「撤退訊號」。今（6）日傳出電信業者LG U+宣布終止與車銀優的合約，外界震驚猜測，是否將引爆品牌全面切割潮。

電信業者LG U+傳出宣布終止與車銀優的合作。（翻攝自IG）電信業者LG U+傳出宣布終止與車銀優的合作。（翻攝自IG）

法律界人士分析，若法人架構缺乏實質營運內容，確實可能引發稅務爭議，後續仍需等待官方進一步說明與結果出爐。車銀優這場突如其來的風暴，是否會讓「頂流神話」出現裂痕，也讓粉絲與業界屏息以待。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中