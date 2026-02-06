「臉蛋天才」神話破滅？車銀優風暴延燒 品牌急撤合作

韓國男星車銀優，近日突爆捲入稅務爭議。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕被封為「臉蛋天才」的韓國男星車銀優，近日突爆捲入稅務爭議，消息一出宛如震撼彈引爆演藝圈！目前正在服役中的車銀優也緊急透過社群發文致歉，試圖止血，但風波似乎完全停不下來，外界質疑聲浪持續狂燒，形象遭受巨大衝擊。

韓媒報導指出，韓國國稅局去年對車銀優展開高強度稅務調查，針對他及家族相關法人公司進行查核後，傳出遭追加徵收高達200億韓元（約新台幣5億元），天價數字曝光後瞬間掀起輿論海嘯。

請繼續往下閱讀...

車銀優名下的一人法人公司登記地址，正是父母在江華島經營的鰻魚店。（翻攝自IG）

更勁爆的是，韓媒最新爆料指出，車銀優名下的一人法人公司登記地址，與父母在江華島經營的鰻魚店相同，而該店如今更傳出已停業消息，意外成為事件延燒的新焦點。

風暴之下，廣告圈也開始出現「撤退訊號」。今（6）日傳出電信業者LG U+宣布終止與車銀優的合約，外界震驚猜測，是否將引爆品牌全面切割潮。

電信業者LG U+傳出宣布終止與車銀優的合作。（翻攝自IG）

法律界人士分析，若法人架構缺乏實質營運內容，確實可能引發稅務爭議，後續仍需等待官方進一步說明與結果出爐。車銀優這場突如其來的風暴，是否會讓「頂流神話」出現裂痕，也讓粉絲與業界屏息以待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法