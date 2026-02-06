自由電子報
娛樂 最新消息

南所也夯《陽光女子合唱團》 新春聯歡引劇情獻愛的祝福

〔記者吳俊鋒／台南報導〕農曆年將至，法務部矯正署台南看守所今天為男女收容人舉辦新春聯歡，這是獄方在新冠疫情後的首場大型活動，知名演員、歌手輪番獻藝，成功炒熱氣氛，一開始就以暖心國片《陽光女子合唱團》的劇情主軸元素，送上愛的祝福，場面溫馨。

台南看守所舉辦新春聯歡，邀請藝人表演，帶動氣氛。（記者吳俊鋒攝）台南看守所舉辦新春聯歡，邀請藝人表演，帶動氣氛。（記者吳俊鋒攝）

台南看守所今天的聯歡活動，由公益團體與熱心企業一起贊助，包含流行樂曲的彈唱，還有川劇變臉的才藝等，內容多元、豐富，演員、歌手們藉由精彩的節目，傳遞祝福與關懷，讓參加的450名男女收容人暫時忘卻壓力，感受新春的溫暖與希望。

活動一開始，台南看守所長于淑華援用賣座國片《陽光女子合唱團》的核心精神「愛」進行致詞，勉勵出席的收容人，彼此扶持、相互關懷，找回自我，重新出發，建立正向價值觀，為早日復歸社會奠定良好基礎。

農曆年將至，台南看守所舉辦新春聯歡活動。（記者吳俊鋒攝）農曆年將至，台南看守所舉辦新春聯歡活動。（記者吳俊鋒攝）

于淑華指出，南所去年推出的「人生話劇」，到近來的戶外懇親、新春聯歡等系列活動，都是以愛為出發點，雖然目前仍不完美，只要願意改過遷善、重新開始，就有機會迎向屬於自己的陽光。

于淑華表示，新春聯歡結合了更生保護等社會團體，充分展現公私協力、共同關懷收容人的精神，未來將持續結合司法、民間的資源，引進更多具教化意義的藝文活動。

男收容人提到，平日生活規律而單調，聯歡活動讓他們「暫時忘記身處看守所」，感受到久違的輕鬆與快樂；女收容人則說，節目中最動容的是「被記得、被關心」，溫暖的歌聲與真誠的祝福，讓她們在新春前夕感受到社會各界的支持，表演時，也傳達了奮發向上、珍愛自己的正能量，雖然是聯歡，其實很激勵。

農曆年將至，台南看守所舉辦新春聯歡活動，450名男女收容人參加。（記者吳俊鋒攝）農曆年將至，台南看守所舉辦新春聯歡活動，450名男女收容人參加。（記者吳俊鋒攝）

台南看守所也在本月5日舉辦春節懇親，邀家屬入內會面，提前感受過年的團圓氣氛，于淑華逐桌鼓勵，獄方更準備了拍立得相機，協助合影，記錄收容人與父母、配偶，及其子女的親密互動，捕捉每個幸福的瞬間。

