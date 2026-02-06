自由電子報
娛樂 電視

邰智源憶「媽媽只吃剩菜」 接與母親感人往事藏洋蔥

〔記者林欣穎／台北報導〕邰智源、羅時豐錄製《真料理兩鍋論》料理對決播到第七集，由邰哥隊首勝，邰智源、黃鐙輝、丘涵三人相擁激動落淚，終於翻轉前五集的結果，也讓隨著壓倒性比數而壓力爆增的製作人當場大哭，眾人一同淚灑攝影棚。黃鐙輝興奮喊道「這個比得金馬獎還要感人！」邰智源更不敢置信的說「我終於可以cue請上菜了，可以讓我來講嗎？」

丘涵（左起）、黃鐙輝、邰智源獲勝激動落淚。（麥卡貝網路電視）丘涵（左起）、黃鐙輝、邰智源獲勝激動落淚。（麥卡貝網路電視）

羅時豐直呼雖然惜敗但卻不覺傷心，「看到邰哥隊獲勝那一刻，真的是由衷的替他們感到開心，真是大快人心，欣喜若狂！」並表示這樣有來有往的賽制也能皆大歡喜。KID則打趣說也該是時候讓對方獲勝，不然人家還以為他們在霸凌老人家，但也真摯送上祝福，感嘆邰哥隊總算贏了，也有點為他們鬆一口氣。

《真料理兩鍋論》邀請到金馬影后陳淑芳擔任評審團團長。（麥卡貝網路電視）《真料理兩鍋論》邀請到金馬影后陳淑芳擔任評審團團長。（麥卡貝網路電視）

本集邀請到金馬影后陳淑芳擔任出題官，身為國民媽媽的她更親自下場擔任評審團團長，與其他20位母親評審組成媽媽評審團，請兩隊設計獻給媽媽們的料理。

邰智源分享媽媽把雞腿讓給自己，只能吃雞皮的回憶。（麥卡貝網路電視）邰智源分享媽媽把雞腿讓給自己，只能吃雞皮的回憶。（麥卡貝網路電視）

提到關於母親跟食物的記憶，邰智源表示，許多母親為了家庭、為了孩子，吃的都不是自己喜歡的料理，甚至等家人吃完才負責收拾吃掉剩菜剩飯。「我們應該問媽媽們想吃的是什麼，像小時候我媽都給我吃雞腿她吃雞皮，我一直以為是她喜歡吃，直到長大問起才知道她根本不愛吃雞皮，只是為了把雞腿留給我而已。」

