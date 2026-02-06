包偉銘被王彩樺抱大腿「嚇到不敢動」！愛妻衝上台對峙場面曝

陽帆（左起）、王彩樺、包偉銘、白冰冰。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持的《超級冰冰Show》，節目邀來包偉銘以及王彩樺，包偉銘帶來經典《跑跑跑》讓全場歡聲雷動，包偉銘還臨時cue陽帆一起跳，最後一個經典劈腿讓全場驚呼連連。

陽帆笑說舞步太經典，他沒有彩排過臨時被拉出來，還記得怎麼跳，陽帆說；「兩人認識好幾十年，有一陣子他都不唱跳這首歌，但只要是我要求他都會表演」，白冰冰甚至也被cue一個轉圈，白偉銘提攜後輩莊振凱、曾瑋中、楊哲合唱《愛像什麼》，讓有肢體障礙的三位男歌手，變唱跳歌手。

王彩樺突抱包偉銘大腿。（民視提供）

王彩樺與舞群戴上同款假髮、白襯衫、短裙，high唱百萬金曲《保庇》，熱力四射全場傳唱，還與包偉銘合唱《愛情限時批》獨寵節目粉跨界合作，王彩樺唱到忘我一把抱住包偉銘大腿又躺在他懷裡，見過大風大浪的包偉銘嚇到動都不敢動，白冰冰一喊：「人家老婆劉依純在旁邊啦」，衝上舞台的劉依純反而笑開懷說「都送給你們啦」，包偉銘笑說王彩樺作風大膽20幾年來依舊沒變，但很高興能合作一場秀給觀眾朋友，是非常開心的。

王彩樺（左）、包偉銘與劉依純互動有趣。（民視提供）

