啦啦隊女神李多慧放大招 自誇「從小到大都漂亮」網笑瘋

李多慧模仿韓國戀愛實境節目《單身即地獄》，令人捧腹大笑。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕在台灣擁有超高人氣的啦啦隊女神李多慧，近日拍攝影片模仿韓國戀愛實境節目《單身即地獄》，她坐在「女王椅」上霸氣自我介紹，內容幽默又搞笑，立刻引發粉絲熱烈討論。

李多慧的經紀人也將影片上傳到社群平台，打趣寫下：「《單身即地獄》下一季嘉賓—李多慧。」李多慧本人則幽默回應：「我好像要去地獄島了……。」互動相當逗趣。

請繼續往下閱讀...

李多慧自信表示：「我從小時候到現在一直都很漂亮。」（翻攝自IG）

影片一開始，李多慧便火力全開，女王氣場直接拉滿，接著還自信表示：「我從小時候到現在一直都很漂亮。」她更誇張自誇走在路上「沒走幾步就會有人搭訕」，對於自己受歡迎的程度，她故意用霸氣語氣笑說：「對我而言，這只是日常。」

不僅如此，李多慧在影片中還神祕兮兮地透露自己擁有「魔法」，她對著鏡頭一本正經表示，自己有種能讓人「秒變幸福」的能力，俏皮搞怪的模樣讓觀眾捧腹大笑。

李多慧表示自己有讓人秒變幸福的魔法。（翻攝自IG）

她甚至擺出一副「沒什麼好大驚小怪」的表情，誇張說：「我不需要吃飯。」原因竟是只要照鏡子看到自己美麗的臉蛋，就覺得已經飽了，展現滿滿自信與喜感。

影片最後，李多慧更一本正經對著鏡頭喊話：「我們在《單身即地獄》見面吧！」超反差演出讓粉絲直呼可愛又爆笑。

李多慧拍完影片自己笑呵呵說要去地獄島了。（翻攝自IG）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法