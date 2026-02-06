自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

安溥體悟人生殘酷！看盡人性「善惡與傷害」 一段省思直擊內心

安溥透過電子信寫下對人生與人性的回望。（資料照，記者王文麟攝）安溥透過電子信寫下對人生與人性的回望。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕歌手安溥近日罕見寫下對人生的殘酷體悟，從善惡、權力到人與人之間的傷害，語氣平靜卻重量十足。她提到，隨著時間推移與人生歷練累積，逐漸發現即使時代、語言不同，人性中的樣貌其實並未改變，善與惡、事實與謊言，始終在不同角色身上反覆上演。

安溥透過今（6日）寄給歌迷的電子信，回憶自己多年來反覆重看同一部戲，8年前初看時只覺得製作精良、細節縝密，隨著年歲增長再度回望，卻在角色身上投射出自身經歷過的心事。經過深層思考，她形容人與人之間的傷害、權力如何作用在個體身上，以及每個人為信念付出心力的模樣，跨越時代其實極為相似，也讓她更能理解不同立場與感受的存在。

談及人生階段的轉變，安溥坦言年輕時仍會為角色的善惡與轉折喝采，不過到了中年，更多時候只是靜靜回望，她直言人與人之間的真情與悲傷，終究會隨時間化為無法言說的痕跡，能做的事或許不多，但情懷依然存在，也成為支撐自己持續創作與生活的重要力量，她在反覆回望與對照之中，留下對人生與人性的深刻省思，意外直擊不少粉絲的內心。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中