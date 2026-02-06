中日關係沒好轉！RIIZE日籍成員將太郎 飛到澳門無法上台

RIIZE的將太郎將不會出席澳門場演出。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕SM娛樂也無法置身事外！自日本首相高市早苗去年的「台灣有事」說之後，中日關係持續惡化，韓團日籍成員難以到中國演出，這次輪到SM旗下的新生代男團RIIZE，在演出前一天才宣布日籍成員將太郎（SHOTARO）因不可抗力無法出席，又引來粉絲怒火。

RIIZE澳門主辦發出公告，宣布將太郎不會出席。（翻攝自X）

上一次在演出前一天才緊急通知的是JYP旗下男團「NEXZ」，因為成員大多為日本國籍，被取消似乎在預料之中。這次輪到三大娛樂公司之一的SM，主辦單位今天（6日）發出公告，宣布RIIZE雖然已經做好了各種準備，遺憾因為無法預見的因素，將太郎不會出席於2月7日、8日在澳門舉行的演唱會，6日簽售也不會有他。

只是網友發現，將太郎跟RIIZE的成員都一起出國，人都到了澳門，結果卻叫人不准上台，實在讓粉絲相當心疼；偏偏將太郎又是隊內最會跳舞的一個，其他成員到了當地恐怕得重新排練。網友紛紛表示，「要表演了才講？」、「白飛一趟了嗎」、「今年對日限制只會更嚴重」、「真的好無奈」、「粉絲都覺得很失望吧」、「抱抱那個已經從機場出發、比誰都想上台卻被迫遺憾缺席的將太郎」。

