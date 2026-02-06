自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

中日關係沒好轉！RIIZE日籍成員將太郎 飛到澳門無法上台

RIIZE的將太郎將不會出席澳門場演出。（翻攝自X）RIIZE的將太郎將不會出席澳門場演出。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕SM娛樂也無法置身事外！自日本首相高市早苗去年的「台灣有事」說之後，中日關係持續惡化，韓團日籍成員難以到中國演出，這次輪到SM旗下的新生代男團RIIZE，在演出前一天才宣布日籍成員將太郎（SHOTARO）因不可抗力無法出席，又引來粉絲怒火。

RIIZE澳門主辦發出公告，宣布將太郎不會出席。（翻攝自X）RIIZE澳門主辦發出公告，宣布將太郎不會出席。（翻攝自X）

上一次在演出前一天才緊急通知的是JYP旗下男團「NEXZ」，因為成員大多為日本國籍，被取消似乎在預料之中。這次輪到三大娛樂公司之一的SM，主辦單位今天（6日）發出公告，宣布RIIZE雖然已經做好了各種準備，遺憾因為無法預見的因素，將太郎不會出席於2月7日、8日在澳門舉行的演唱會，6日簽售也不會有他。

只是網友發現，將太郎跟RIIZE的成員都一起出國，人都到了澳門，結果卻叫人不准上台，實在讓粉絲相當心疼；偏偏將太郎又是隊內最會跳舞的一個，其他成員到了當地恐怕得重新排練。網友紛紛表示，「要表演了才講？」、「白飛一趟了嗎」、「今年對日限制只會更嚴重」、「真的好無奈」、「粉絲都覺得很失望吧」、「抱抱那個已經從機場出發、比誰都想上台卻被迫遺憾缺席的將太郎」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中