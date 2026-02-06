自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

翁立友出手了！罕提嫩妻「安太座」秘辛曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王翁立友今天現身迪化街，率領領軍蕭玉芬、唐儷及林琇琪等師妹掃貨。過年將至，身為人夫的他罕見提及嫩妻，招認當然會準備大紅包「安太座」，嘴甜補充只要有心每天都是過年，「金額不重要，有心最重要」。

翁立友（左三）現身迪化街，領軍蕭玉芬（右起）、唐儷及林琇琪拜早年。（豪記唱片提供）翁立友（左三）現身迪化街，領軍蕭玉芬（右起）、唐儷及林琇琪拜早年。（豪記唱片提供）

翁立友尾牙邀約滿檔，將一口氣忙到2月13日，孝順的他包紅包也不會手軟，「我不是過年才包，父親節、母親節，有時候他們生日，我有演出沒辦法陪，用紅包代替一下。」至於農曆新年是否害怕長輩「催生」，他聽了老神在在回應：「現在長輩還蠻跟得上時代的。」透露沒有生子的壓力，一切順其自然。

翁立友透露每年都會安太歲、光明燈，趕在過年前跟友人專程到鹿港天后宮太歲殿參拜祈福，今年過年會在家中好好休息。他今天也宣布喜訊，10月將在馬來西亞雲頂舉辦兩場個唱。

至於台灣的場次，翁立友透露一直有主辦單位接洽，現階段先以國外為主，要先找回開個人演唱會的感覺，「因為場地真的不好租，如果在台灣，籌備期要7個月，那個是大工程。」

「雞排女王」唐儷受訪分享近況，她表示去年圓夢與翁立友對唱，演出邀約與通告滿檔，更感謝師兄帶她去安太歲，讓她有個豐收的蛇年，「馬年更旺，目前演出邀約已預約到9月，而且還持續的增加中，超開心的啦！」而唐儷斜槓雞排事業大成功，甚至有遠在美國的業者來接洽，可惜她因為公司人力不足，目前沒有進軍美國的規劃。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中