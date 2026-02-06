翁立友出手了！罕提嫩妻「安太座」秘辛曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王翁立友今天現身迪化街，率領領軍蕭玉芬、唐儷及林琇琪等師妹掃貨。過年將至，身為人夫的他罕見提及嫩妻，招認當然會準備大紅包「安太座」，嘴甜補充只要有心每天都是過年，「金額不重要，有心最重要」。

翁立友（左三）現身迪化街，領軍蕭玉芬（右起）、唐儷及林琇琪拜早年。（豪記唱片提供）

翁立友尾牙邀約滿檔，將一口氣忙到2月13日，孝順的他包紅包也不會手軟，「我不是過年才包，父親節、母親節，有時候他們生日，我有演出沒辦法陪，用紅包代替一下。」至於農曆新年是否害怕長輩「催生」，他聽了老神在在回應：「現在長輩還蠻跟得上時代的。」透露沒有生子的壓力，一切順其自然。

翁立友透露每年都會安太歲、光明燈，趕在過年前跟友人專程到鹿港天后宮太歲殿參拜祈福，今年過年會在家中好好休息。他今天也宣布喜訊，10月將在馬來西亞雲頂舉辦兩場個唱。

至於台灣的場次，翁立友透露一直有主辦單位接洽，現階段先以國外為主，要先找回開個人演唱會的感覺，「因為場地真的不好租，如果在台灣，籌備期要7個月，那個是大工程。」

「雞排女王」唐儷受訪分享近況，她表示去年圓夢與翁立友對唱，演出邀約與通告滿檔，更感謝師兄帶她去安太歲，讓她有個豐收的蛇年，「馬年更旺，目前演出邀約已預約到9月，而且還持續的增加中，超開心的啦！」而唐儷斜槓雞排事業大成功，甚至有遠在美國的業者來接洽，可惜她因為公司人力不足，目前沒有進軍美國的規劃。

