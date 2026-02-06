自由電子報
娛樂 最新消息

網路羞辱燒到女神 DJ SODA淚崩：原來你們都在！

韓國女神DJ SODA日前竟無辜捲入網路風暴，遭容貌羞辱。（翻攝自臉書）韓國女神DJ SODA日前竟無辜捲入網路風暴，遭容貌羞辱。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓國女神DJ SODA日前竟無辜捲入網路風暴，遭到部分台灣網友以「塑膠」等字眼羞辱外貌，讓她忍不住在社群平台大動作吐露辛酸，坦言自己真的受傷了。

貼文曝光後，風向瞬間逆轉，大批粉絲湧入留言區力挺，紛紛替她加油打氣，暖心訊息直接刷爆，讓DJ SODA看著看著忍不住感動落淚。

DJ SODA發文，語氣帶著委屈又撒嬌地說：「為什麼你們現在才出現？」（翻攝自臉書）DJ SODA發文，語氣帶著委屈又撒嬌地說：「為什麼你們現在才出現？」（翻攝自臉書）

撒嬌喊話：為什麼你們現在才出現？我整晚都在哭！

DJ SODA今（6）日再度發文，語氣帶著委屈又撒嬌地說：「為什麼你們現在才出現？為什麼我的粉絲一直都那麼安靜？我以前甚至不知道原來有這麼多人在支持我。」

她透露，這可能是她第一次收到來自台灣如此大量的鼓勵留言，自己一整晚都在讀大家的訊息，越看越感動，最後忍不住淚崩。

DJ SODA也提到，她知道還有其他在台灣活動的韓國啦啦隊員同樣遭受攻擊，因此她不斷安慰自己，幸好收到的溫暖遠遠多過惡意，讓她感覺「真的很溫暖」。

DJ SODA直言「台灣是我第一次在國外演出的地方」，因此特別有感情。（翻攝自臉書）DJ SODA直言「台灣是我第一次在國外演出的地方」，因此特別有感情。（翻攝自臉書）

告白台灣：這裡是我第一次出國演出的地方！

DJ SODA也感性分享自己一直喜歡台灣的原因，直言：「台灣是我第一次在國外演出的地方。」她回憶，2014年自己還默默無名時，台灣粉絲就給了她許多愛與支持，那段回憶至今仍清晰又溫暖地留在她腦海裡。

DJ SODA強調：「對我來說，那些鼓勵真的很重要，也會給我很大的力量。」（翻攝自臉書）DJ SODA強調：「對我來說，那些鼓勵真的很重要，也會給我很大的力量。」（翻攝自臉書）

即使成名仍盼多一點善意：鼓勵真的很重要！

此外，她也提到當年曾幫助她推廣夜店活動的工作人員，如今已成為知名命理老師。即便現在自己已有一定知名度，她仍希望大家能多一點善意與溫暖。

DJ SODA最後強調：「對我來說，那些鼓勵真的很重要，也會給我很大的力量。」

header

body

