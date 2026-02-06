自由電子報
娛樂 電視

「豆腐媽媽」劇組武行墜樓 桃園勞動局派員進行勞動檢查與事實釐清

「豆腐媽媽」劇組武行蘇先生受傷狀況。（Rena提供）「豆腐媽媽」劇組武行蘇先生受傷狀況。（Rena提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕民視8點檔「豆腐媽媽」劇組武行蘇先生1月20日拍攝工地動作戲時，自高樓直接墜地，桃園市政府勞動局表示，轄內發生替身演員墜落職業災害事故一事，已主動掌握事故發生經過，並派員進行勞動檢查與事實釐清，若發現違反法令或未依「影視業職災預防指引」落實安全管理等情事，將依法辦理。

勞動局綜合行業科科長郭翼維說，電視劇拍攝期間，桃園市內發生替身演員墜落職業災害事故，市府高度重視，已啟動相關調查、行政處理作業，掌握事故發生經過並派員進行勞動檢查與事實釐清，針對事故現場的作業方式、安全防護措施、風險評估與相關管理作為進行全面檢視。

勞動局同時要求相關單位配合提供資料，並針對拍攝作業涉及高風險動作或特殊危害等情形，一併檢視相關單位是否依「影視業職災預防指引」規定辦理安全教育訓練與必要的防護措施等，勞動檢查處補充，無論工作型態為長期、短期或臨時性，只要涉及人身安全的作業，相關單位就應善盡職業安全衛生責任，未來將持續透過勞動檢查、宣導與輔導機制，督促影視製作單位依職業災害預防指引辦理，防止類似事故再度發生。

