娛樂 電影

（影）陳淑芳領軍「超強金獎卡司」當最貴臨演 日本人氣女星也跨海應援

金馬影后陳淑芳自《孤味》後與許承傑導演二度合作《雙囍》。（水花電影提供）金馬影后陳淑芳自《孤味》後與許承傑導演二度合作《雙囍》。（水花電影提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由億萬票房電影《孤味》導演許承傑執導的賀歲新作《雙囍》，今（6）日加碼釋出幕後花絮「驚喜演出篇」，包括陳淑芳、劉品言、李國毅、林在培、楊麗音、于子育、檢場、洪都拉斯、李之勤、謝麗金等實力派演員參演出，更有日本人氣女星吉岡里帆跨海應援，以及歌手黃宣驚喜現身，含金量極高的卡司組合堪稱「最強喜宴賓客」。

檢場（左）、洪都拉斯（右）共同出演《雙囍》，檢場笑稱：最貴臨時演員。（水花電影提供）檢場（左）、洪都拉斯（右）共同出演《雙囍》，檢場笑稱：最貴臨時演員。（水花電影提供）

能夠一次在《雙囍》中集結多位演藝圈前輩，導演許承傑坦言相當感激，「要組成一家人很難，特別是淑芳姐、子育姐、洪哥（洪都拉斯）都是《孤味》的老班底，有他們相挺真的很溫暖。」

而自《孤味》後與許承傑導演二度合作的金馬影后陳淑芳分享，當初聽完劇本便開心答應演出，「但也沒想到導演會把我們這幾個老傢伙都叫在一起，現場不管是拍戲或是聊天都非常有意思！」她更開玩笑說：「我們這些臨時演員太貴了！」檢場也幽默附和，稱這群卡司確實是影史「最貴的臨時演員」。

《雙囍》導演許承傑集結眾多資深演員，驚嘆：全是台灣寶藏。（水花電影提供）《雙囍》導演許承傑集結眾多資深演員，驚嘆：全是台灣寶藏。（水花電影提供）

同樣是在《孤味》與導演合作過的于子育則表示，一到拍攝現場就看到許多過去作品中的「婆婆」與「老公」，真的有如家族團聚，「平時私下約都約不到，沒想到能透過拍戲相聚。這部戲就像過年的佛跳牆，什麼都有！」

資深金鐘影帝林在培則形容在《雙囍》的拍攝是一場「高手對決」：「我們這些老友同台飆戲，出手都是很『毒辣』的！剛好戲裡是婚禮，我們就抱著參加盛宴的心情來共襄盛舉。」

導演許承傑也表示此次在《雙囍》有不少需要集結超過十位主演，場面調度極具挑戰的場面，原本他與副導都非常緊張，沒想到前輩們一湊在一起，默契好到隨時都能互拋接球，也很像一家子辦婚禮那樣熱熱鬧鬧的，完全超乎預期！

日本人氣女星吉岡里帆跨海來台參演《雙囍》。（水花電影提供）日本人氣女星吉岡里帆跨海來台參演《雙囍》。（水花電影提供）

此外，《雙囍》更迎來國際級驚喜，特別邀請日本人氣女星吉岡里帆跨海來台參演。儘管演出篇幅精簡，卻是左右劇情的關鍵戲份。她也在花絮中誠摯向台灣觀眾喊話：「這是一部能夠帶領大家找回生命中重要事物的電影，請各位務必走進電影院親身感受這部電影的魅力！」

導演許承傑對此次合作感到既驚喜又榮幸，許承傑導演透露：「吉岡小姐在見面之前就已經做足功課，事前和我充分溝通。也因為語言的不同，她還特別練習了不同語言版本的台詞。非常敬業，讓我們看見日本一線演員高度投入的精神。」

《雙囍》集結劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙等台港金獎卡司，將於2月17日大年初一全台上映。

《雙囍》「驚喜演出篇」幕後花絮：

