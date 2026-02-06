自由電子報
娛樂 最新消息

《豆腐媽媽》演員遭疑「保險黑名單」？ 未婚妻現身爆17天住院醫療支出

〔記者蕭方綺／台北報導〕民視八點檔《豆腐媽媽》劇組武行37歲蘇先生1月20日拍攝工地動作戲時，自高樓直接墜地，未婚妻Rena今在新莊台北醫院受訪，她指控民視處理態度消極，還有保險認知上的落差，Rena強調「沒有要求任何金額」，透露今天蘇先生已經辦理出院，對於醫療費，從1月20日住院到現在17天，民視一開始包了6000元慰問金，但看護費用加起來8、9萬，民視已經結清部分醫療費用，但因為今天來付款的人身上現金不足，剩看護費還沒付清，後續復健還很長，醫療費用讓人堪憂。

對於拍戲保險問題，外傳蘇先生是保險黑名單，無法保個人保險，但有保團險，Rena對此很狐疑，因為他們在拍攝前一週，才到泰國遊玩，當時有保旅遊平安險，她說：「保險都是正常，我們都有保，我不懂為什麼是黑名單。」對於這塊她相當質疑對方說法。

只是此時媒體提醒她有可能是工作的保險和旅遊保險不同，畢竟蘇先生從事的特技演員算是危險行業，也許影響到個人保險狀況，問及過往蘇先生有無拿過工傷賠償？Rena指出對方只有自己練習後空翻、側翻有受傷，沒有因為拍攝而發生受傷，「現場安全措施都做得非常好，一切安全，除了這次以外。」

Rena質疑民視拍攝現場的安全措施，提到拍攝當天有一位武行大哥，原本希望能成為拍攝現場安全人員，但劇組說不用，他們可以自己處理，「其實少了這位安全專業人員就差很多，是什麼原因？是經費不足、還是公司的決定？我希望得到民視講清楚講明白、但還是沒有，我的疑問沒有被滿足。」

Rena提起2022年炎亞綸拍攝的《初擁》在苗栗「神仙谷」發生攝影師、收音助理墜谷意外事件，她也向民視正式提出3點訴求，其一是民視公開道歉；其二是演藝圈好好重視工安問題，專業的替身演員/ and all the actors and actresses，不要忽略替身演員安危；第三點則是後續的復原和理賠的部分，請他們（民視）要主動積極，而不是都用被動拖延的態度。

另外，她也質疑民視若還沒有完成保險，怎麼就讓未婚夫進行拍攝？對於後續賠償費用，她回：「民視要怎麼處理，這是他們的功課。」Rena也說本來今年要結婚，也因此得延後了。至於會不會採取法律手段，Rena表示：「我們是和平愛好者，希望一切都能和平解決，但若有必要我們會做這個動作。」她對於民視的聲明相當驚訝，認為這不是事實，但她其實都有跟他們說 ，「希望可以得到一句對不起 」。

