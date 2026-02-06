自由電子報
娛樂 最新消息

《弒婚遊戲2》盡情殺爆 鹿死誰手不到最後無法預料

薩瑪拉威明（左）在《弒婚遊戲：2度開局》與凱瑟琳紐頓飾演苦命姊妹花。（探照燈影業提供）薩瑪拉威明（左）在《弒婚遊戲：2度開局》與凱瑟琳紐頓飾演苦命姊妹花。（探照燈影業提供）

〔記者許世穎／台北報導〕黑色虐殺恐怖喜劇續集《弒婚遊戲：2度開局》宣布檔期提前於清明連假登「台」上映，大銀幕提前「弒」玩！今（6）日也發佈第二波最新正式預告，獵殺暴力再升級，邀請觀眾再度進入這場荒誕、血腥卻又充滿黑色幽默的生存遊戲！

首集最強新娘薩瑪拉威明再度回歸，迎接全面升級的故事，但這次她不再是孤軍奮戰。預告片開場，她與神祕妹妹凱瑟琳紐頓雙手被銬在一起，驚悚指數瞬間拉滿。兩人被迫捲入一場由各路人馬交織的殘酷追殺，而這場遊戲的賭注已不再只是豪門家產，各大家族的贏家將能掌控全世界的權力！

當家族大老伊萊亞伍德在肅殺氣氛中嚴肅詢問：「有問題嗎？」薩瑪拉威明竟發揮冷面笑匠本色，淡定回嘴：「我能抽根菸嗎？」隨即展開一場雞飛狗跳的殺戮盛宴。接著妹妹諷刺質疑：「難道你不知道你未婚夫是殺人邪教嗎？」薩瑪拉威明則火爆反擊：「如果你不照我的話說，我們就死定了！」「虐殺片始祖女神」莎拉蜜雪兒吉蘭也在片中帥氣現身，舉槍宣布遊戲開始，然而，這些權貴家族獵者帥氣不過三秒，隨即出現彈匣掉在地上的「落漆」場面，反諷意味十足。

《弒婚遊戲：2度開局》宣布提前上映，全新海報也曝光。（探照燈影業提供）《弒婚遊戲：2度開局》宣布提前上映，全新海報也曝光。（探照燈影業提供）

本集視覺效果全面翻倍，不僅有血漿四濺的虐殺鏡頭，更有盛大的爆破場面。面對斷肢殘臂，妹妹驚呼：「東西還刺在你的手臂裡！」新娘卻以一句「眼不見為淨」，將恐懼與爆笑完美揉合。同步公開的正式海報採用復古大堆頭手繪風格，細膩刻畫每個角色的神情，華麗程度跟新娘一樣「喧賓奪主」！究竟這場橫跨家族、甚至影響全球命運的惡戰，誰能笑到最後？《弒婚遊戲：2度開局》將於4月2日在台上映。

《弒婚遊戲：2度開局》正式預告：

