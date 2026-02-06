夏禕鬥嘴6歲孫女互喊「八戒、猴哥」 不願孩子進演藝圈

中華民國關懷演藝人員基金會春節聯歡餐會；夏禕與孫女。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕58歲女星夏禕今（6）日出席「中華民國關懷演藝人員基金會」舉辦的春節聯歡餐會，今天還帶著6歲孫女一同現身，與孫女俏皮鬥嘴展現深厚好感情。

夏禕近年事業重心多放在中國，春節會與家人在上海團圓，還會親自下廚煮年夜飯，分享必備招牌菜：橄欖菜燒黃魚、八寶辣鴨等；去年夏禕曾透露正在籌備電視劇，不過由於經費不足，目前暫時停擺，但也信心表示：「好劇不怕久！」最近則會投入拍攝網路劇。

中華民國關懷演藝人員基金會春節聯歡餐會；夏禕。（記者陳奕全攝）

感情空窗多年的夏禕坦言沒有追求者，近年多在含飴弄孫，笑稱沒時間寂寞，至於孫女未來會不會想踏入演藝圈？夏禕表示入行很辛苦，自己吃過的苦不想再讓孫女吃，「我不會想讓她接班，她想當律師，我覺得也很好」，不過孫女聽到後隨即補槍：「是奶奶想讓我當的好嗎」，夏禕無奈直呼：「明明是妳說想要，別拆我台！」提到孫女小名叫「珠珠」，平時會戲稱她「珠八戒」，自己則自封「猴哥」，因為屬猴，有時孫女還會喊她「大師兄」，互動十分可愛。

「115年關懷演藝人員新春聯歡餐會」由侯麗芳、章永華共同主持，總共有四百多位藝人齊聚一堂歡慶新春佳節，包含周遊、李志希、夏禕、李珮菁、李炳輝、江彬、龍隆、陸一龍、侯麗芳、林在培等資深前輩。活動中藝人們也輪番上陣，帶來精采表演，康雷帶來經典歌曲「包青天」，前奏一下現場眾人立刻跟著哼出來。而劉明珠也帶來「今天不回家」，一首接一首膾炙人口的歌曲，讓大家隨著音樂擺動身體，氣氛熱絡。

