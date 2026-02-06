（影）《豆腐媽媽》武行演員高樓墜落 未婚妻現身痛訴：急診吐了4大袋血

《豆腐媽媽》武行演員蘇先生未婚妻Rena在新莊台北醫院受訪。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕民視八點檔《豆腐媽媽》傳工安意外！《豆腐媽媽》武行演員蘇先生未婚妻Rena在新莊台北醫院受訪，她指控民視處理態度消極，痛訴未婚夫被診斷出腦出血，事發當天在急診吐了4大袋血，並非電視台所說的「臉部受傷」，至今尚未收到電視台一句道歉。

對於傷勢，Rena指出蘇先生經醫生診斷，有創傷性硬腦膜下出血、腦震盪、顏面撕裂傷、面部骨折，牙齒受損、全身多處挫傷。Rena說未婚夫非常恐慌，「眼睛睜開就好緊張，不知道為何身體不能動，完全忘記那一剎那，不知道發生什麼事」，只記得在急診室吐了四大袋血。

她透露最新病情，目前蘇先生已離開ICU進普通病房，雖已可以下床，但仍頭暈腦脹，需要攙扶下床，今天已經準備出院，「但仍深怕他腦出血不是一兩天就能好，還是要每天觀察有沒有力氣。」

至於民視所說的「臉部擦傷」，Rena也提到蘇先生的臉部受傷只是很小的一部分，墜樓當下，他有用手去撐地板，抵掉很多的外傷，所以手都是瘀青，「這是不幸中的大幸，之後照CT評估看看要不要開刀」。

《豆腐媽媽》武行演員蘇先生受傷狀況。（Rena提供）

Rena表示事發後收到劇組6000元紅包，以為電視台會有專門處理團隊或理賠機構主動聯繫，但遲遲等不到對方主動提案，只希望她提供一個數字。

她認為墜樓原因並非意外，表示現場沒有工安專業團隊，她根據有經驗的同業所述，當天墊子擺放的位置也不對，不可能直接放正下方。對於劇組的疏忽，Rena痛心表示：「這個是身為家屬非常難過也不能理解的」。

Rena提到自未婚夫從急診轉出後，導演本來一直說要親自探望，但礙於時間關係，劇組只派一名助理過來，並送了一盒裝有「6顆蘋果」的禮盒慰問。未婚妻強調自己是和平愛好者，但若必要不排除採取其他行動。她也希望電視台能給出真實經過，得到一句道歉。

