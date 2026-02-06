自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）《豆腐媽媽》武行演員高樓墜落 未婚妻現身痛訴：急診吐了4大袋血

《豆腐媽媽》武行演員蘇先生未婚妻Rena在新莊台北醫院受訪。（記者蕭方綺攝）《豆腐媽媽》武行演員蘇先生未婚妻Rena在新莊台北醫院受訪。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕民視八點檔《豆腐媽媽》傳工安意外！《豆腐媽媽》武行演員蘇先生未婚妻Rena在新莊台北醫院受訪，她指控民視處理態度消極，痛訴未婚夫被診斷出腦出血，事發當天在急診吐了4大袋血，並非電視台所說的「臉部受傷」，至今尚未收到電視台一句道歉。

對於傷勢，Rena指出蘇先生經醫生診斷，有創傷性硬腦膜下出血、腦震盪、顏面撕裂傷、面部骨折，牙齒受損、全身多處挫傷。Rena說未婚夫非常恐慌，「眼睛睜開就好緊張，不知道為何身體不能動，完全忘記那一剎那，不知道發生什麼事」，只記得在急診室吐了四大袋血。

她透露最新病情，目前蘇先生已離開ICU進普通病房，雖已可以下床，但仍頭暈腦脹，需要攙扶下床，今天已經準備出院，「但仍深怕他腦出血不是一兩天就能好，還是要每天觀察有沒有力氣。」

至於民視所說的「臉部擦傷」，Rena也提到蘇先生的臉部受傷只是很小的一部分，墜樓當下，他有用手去撐地板，抵掉很多的外傷，所以手都是瘀青，「這是不幸中的大幸，之後照CT評估看看要不要開刀」。

《豆腐媽媽》武行演員蘇先生受傷狀況。（Rena提供）《豆腐媽媽》武行演員蘇先生受傷狀況。（Rena提供）

Rena表示事發後收到劇組6000元紅包，以為電視台會有專門處理團隊或理賠機構主動聯繫，但遲遲等不到對方主動提案，只希望她提供一個數字。

她認為墜樓原因並非意外，表示現場沒有工安專業團隊，她根據有經驗的同業所述，當天墊子擺放的位置也不對，不可能直接放正下方。對於劇組的疏忽，Rena痛心表示：「這個是身為家屬非常難過也不能理解的」。

Rena提到自未婚夫從急診轉出後，導演本來一直說要親自探望，但礙於時間關係，劇組只派一名助理過來，並送了一盒裝有「6顆蘋果」的禮盒慰問。未婚妻強調自己是和平愛好者，但若必要不排除採取其他行動。她也希望電視台能給出真實經過，得到一句道歉。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中