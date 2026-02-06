自由電子報
娛樂 最新消息

在大聯盟沒錢怎麼活？郭泓志淚揭「記憶中的味道」

郭泓志復刻大聯盟「記憶中的味道」感性紅了眼眶。（好看娛樂提供）郭泓志復刻大聯盟「記憶中的味道」感性紅了眼眶。（好看娛樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕綜藝實境節目《嗨！營業中》本週迎來超熱血的棒球任務，主持群全體開往高雄澄清湖棒球場，為亞洲冬季棒球聯盟的球員們準備應援餐點。

由於回到熟悉的主場，「小小郭」郭泓志一踏入球場便展現驚人氣勢，所到之處後輩們紛紛鞠躬敬禮直呼「學長好」，超威風的場面讓一旁的姚元浩、莎莎與鬼鬼看傻了眼，直呼這根本是國際巨星巡演，姚元浩更忍不住狂讚搭檔是名副其實的「國際郭」。

《嗨！營業中》主持群變身澄清湖開球嘉賓左起姚元浩、郭泓志、莎莎。（好看娛樂提供）《嗨！營業中》主持群變身澄清湖開球嘉賓左起姚元浩、郭泓志、莎莎。（好看娛樂提供）

除了帶領夥伴擔任開球嘉賓，棒球界傳奇「恰恰」彭政閔也驚喜現身，並親自交付任務，拜託主持群為台、日多支球隊打造「最強午餐」。為了給球員注入能量，郭泓志特別指定要復刻他在大聯盟奮鬥時的「記憶味道」，塗滿草莓與花生醬的雙色三明治。他感性分享這看似簡單的食物，其實是當年他在小聯盟沒錢度日時最重要的慰藉，如今回首過往，竟讓他吃到差點掉下男兒淚，引來鬼鬼心疼驚問：「你要哭了嗎？」

《嗨！營業中》前進澄清湖棒球場 郭泓志主場發威， 彭政閔（左2）驚喜現身。（好看娛樂提供）《嗨！營業中》前進澄清湖棒球場 郭泓志主場發威， 彭政閔（左2）驚喜現身。（好看娛樂提供）

《嗨！營業中》郭泓志主場前進澄清湖棒球場 。（好看娛樂提供）《嗨！營業中》郭泓志主場前進澄清湖棒球場 。（好看娛樂提供）

然而，感性時光轉瞬即逝，出餐壓力隨即引發崩潰現場。儘管有女神峮峮與張棋惠現身支援，但面對龐大的球員用餐需求，就在開飯倒數 30分鐘，蒸籠裡的刈包還沒蒸好，郭泓志的三明治也還沒包完，讓負責統籌的姚元浩焦急到碎念模式全開，瘋狂催促「快一點」，場面一度陷入大混亂。這場充滿家鄉味與淚水的供餐任務究竟能否化險為夷，就請觀眾鎖定本週六晚間8點在台視的首播。

