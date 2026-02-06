與台灣隊並肩作戰！台視無線獨家轉播WBC

〔記者傅茗渝／台北報導〕2026年開春全台體育迷要熱血沸騰了，兩大國際體育盛事接連登場，台視已正式宣布取得「2026 WBC世界棒球經典賽」國內無線電視的獨家轉播權，並將從2月7日起帶領觀眾直擊「2026 冬季奧運」的華麗開幕與精彩賽事，雙重饗宴一次滿足。

台視最強轉播團隊集結《2026WBC 棒球經典賽》，（左）潘忠韋、王李中彥、錢定遠、曹竣崵。（台視提供）

針對3月5日開打的 WBC 經典賽，台視組成了橫跨主播與球評界的「全明星」轉播團隊。由資深主播王李中彥領軍，搭檔錢定遠、曹竣崵、潘忠韋及楊正磊等多位專業人士，要把最高強度的「神仙打架」氛圍直送觀眾客廳。王李中彥對此感到既興奮又壓力山大，直言轉播工程龐大，除了要盯緊台灣隊，還得海量蒐集各國選手資料，只為精準捕捉每一場經典對決的節奏。

請繼續往下閱讀...

台視無線獨家轉播《2026WBC 棒球經典賽》並組成堅強轉播團隊，（左）潘忠韋、王李中彥、錢定遠、曹竣崵。（台視提供）

專業分析方面，資深球評錢定遠強調經典賽是一場極速資訊戰，團隊必須在短時間內消化跨國聯盟的複雜數據，才能提供精闢解析。投手教練出身的曹竣崵則指出，面對列強，投手群的穩定度與教練團的果斷調度將是勝負關鍵。而潘忠韋更是對這屆台灣隊陣容充滿信心，特別看好由旅美 3A 及大聯盟級戰力組成的「豪華中線守備」，預言這將是本屆賽事的一大看點。

球迷最關心的台灣隊預賽行程，台視將從3月5日起連續四天全程陪伴大家，依序對戰澳洲、日本、捷克與南韓，並一路轉播至最終決賽。無論是想看冰雪上的速度與激情，還是棒球場上的榮耀交鋒，鎖定台視就能與全國觀眾集結成最強後援，一起為台灣隊並肩作戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法