馮凱執導《豆腐媽媽》替身墜地命危！周遊替兒緩頰：他只是導演

〔記者林欣穎／台北報導〕由馮凱擔任導演的民視八點檔《豆腐媽媽》傳工安意外，一名替身演員1月20日拍工地動作戲時，自高樓直接墜地，替身演員已經因傷勢嚴重住進加護病房以及顱內出血的病危通知，家屬火大控訴劇組沒幫替身買保險，今（6）日馮凱的母親、知名製作人「阿姑」周遊與丈夫李朝永出席演藝人員餐會，被問及此事也回應了。

中華民國關懷演藝人員基金會春節聯歡餐會；周遊、李朝永夫婦今為導演兒子馮凱發聲。（記者陳奕全攝）中華民國關懷演藝人員基金會春節聯歡餐會；周遊、李朝永夫婦今為導演兒子馮凱發聲。（記者陳奕全攝）

周遊常為導演兒子馮凱宣傳新戲《豆腐媽媽》，未料今爆出工安意外，周遊與丈夫皆說這兩個禮拜沒見到馮凱，自己也是稍早看到新聞才知情，周遊表示，過去她拍戲一定都會保保險，尤其是替身演員的，也會特別注重安全防護，畢竟他們當年大多拍武俠片。

周遊表示，尚不清楚民視那邊的處理與事件經過，不過也說希望製作單位、政府要對演員有保障，也說馮凱很用心在做節目，並說馮凱只是導演，相信這件事會有好的處理。《豆腐媽媽》播出後一直有亮眼收視表現，她也說曾交代馮凱，現在景氣這麼差，拍戲題材不要圍繞在打打殺殺上，要拍一些有教化性、家庭溫和的，「他有告訴我《豆腐媽媽》的『媽媽』就是我，阿凱能做到這樣，我已經心滿意足，有其母必有其子。」

而今天出席餐會，周遊也哽咽感慨抹淚，一年一年過去，大家都老了，再忙再辛苦也一定要留時間見見老友，「見一次面賺一次，見一次少一次。」

