娛樂 最新消息

NCT WISH來台行程滿！林口開唱前辦簽售 難忘芒果冰想吃薑母鴨

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國新世代男子團體NCT WISH將在2月28日於林口體育館開唱，前一天則將在台北舉行「NCT WISH《COLOR》台北線下簽名會」，並於2月4日至2月10日開放期間限定應募。

NCT WISH 《COLOR》來台辦簽售。（FANME提供）NCT WISH 《COLOR》來台辦簽售。（FANME提供）

NCT WISH由平均年齡21歲的SION、RIKU、YUSHI、JAEHEE、RYO、SAKUYA六位各自擁獨特魅力個性鮮明的成員組成，以清新明亮的音樂風格與亮眼舞台表現迅速打開市場，自出道後人氣持續攀升，短時間內累積大量忠實粉絲。2025年推出的迷你專輯《COLOR》寫下亮眼成績，首週即締造銷量佳績一舉刷新多項紀錄，更榮獲「第40屆韓國金唱片獎」專輯本賞，展現出道不久便站穩主流舞台的新世代男團實力。

NCT WISH對此次來台行程充滿期待，日前曾分享過去來台品嚐夜市小吃的難忘回憶，尤其對芒果冰的滋味至今仍念念不忘，直呼：「真的太好吃了！」團員們也透露，這次再度訪台，除了想品嚐看看能夠進補身體的薑母鴨之外，也希望能親自走訪九份，踩點被譽為《神隱少女》原型的經典景點，不論是美食還是旅遊行程，都讓團員們期待滿滿，最期待的還是與NCTzen搶先展開兩週年的甜蜜續攤。

值得一提的是，2月21日正逢NCT WISH出道滿兩週年的重要里程碑，緊接登場的2月27日台北線下見面會，正是團體迎來兩週年後的「第一場粉絲面對面活動」，對NCT WISH與粉絲而言都別具象徵意義。粉絲們特別期待這場活動能夠凝聚《COLOR》所展現的青春繽紛色彩，如同NCT WISH與 NCTzen 一路相伴的情感縮影，見面會以「春風輕拂，幸福悄然盛開」描繪這次台北相聚的意義，邀請粉絲將這一刻收藏成只屬於彼此的珍貴回憶。

「NCT WISH《COLOR》台北線下簽名會」採取線上應募抽選制，規劃多項近距離交流內容讓粉絲能更深刻感受成員魅力。活動形式包含每位成員將抽選25名粉絲進行一對一簽名互動，另抽選20名粉絲參與一對一手渡明信片活動，以及限量5名名額進行合照，讓幸運粉絲留下難得的珍貴紀念；此外本次應募亦準備多項限定福利回饋粉絲，包含主辦獨家特典自拍小卡，以及限量親簽拍立得、小卡、專輯與海報等收藏級好禮，詳情請上FANME官方網站。

