娛樂 最新消息

漁村捕蝦又開船！國民弟弟陳澤耀扛主演 《富都青年》班底回歸

《黑潮》日前開拍，由王禮霖（左起）與李心潔聯合監製，攜手《嗨！神獸》導演池家慶（右後）共同打造，並由陳澤耀（中後）、李沐（右前）主演。（甲上娛樂提供）《黑潮》日前開拍，由王禮霖（左起）與李心潔聯合監製，攜手《嗨！神獸》導演池家慶（右後）共同打造，並由陳澤耀（中後）、李沐（右前）主演。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕億萬票房電影《富都青年》製作團隊再度集結，最新電影力作《黑潮》（Dead Tide）日前開拍，由李心潔、王禮霖二度聯合監製，攜手《嗨！神獸》導演池家慶共同打造。今天（6日）正式曝光主要卡司，邀來《富都青年》飾演弟弟「阿迪」的實力派演員陳澤耀，以及台灣女星李沐領銜主演，兩人皆以從未嘗試過的全新造型亮相，全片即將於馬來西亞殺青。

《黑潮》男女主角陳澤耀（左）與李沐以從未嘗試過的全新造型亮相，令人耳目一新。（甲上娛樂提供）《黑潮》男女主角陳澤耀（左）與李沐以從未嘗試過的全新造型亮相，令人耳目一新。（甲上娛樂提供）

電影《黑潮》故事改編自導演池家慶家鄉的真人真事。（甲上娛樂提供）電影《黑潮》故事改編自導演池家慶家鄉的真人真事。（甲上娛樂提供）

電影故事改編自導演池家慶家鄉的真人真事，描寫兩個被世界放逐的孤獨靈魂，在馬來西亞漁村的夜色與潮汐之間相遇，一段如暖流般的愛悄然誕生，為彼此殘破的生命帶來希望。導演池家慶以「黑潮」為隱喻，將悲傷的人生經歷轉化為關於愛與希望的溫柔凝視，他表示：「黑潮是一股能讓冰冷海水變得適合生命生存的暖流，就像電影裡的人物忠與雪，在殘酷現實中依然找到屬於他們的愛與溫度。」

《黑潮》李心潔（左）第二次擔任電影監製，再度邀請王禮霖並肩作戰。（甲上娛樂提供）《黑潮》李心潔（左）第二次擔任電影監製，再度邀請王禮霖並肩作戰。（甲上娛樂提供）

談起合作契機，監製李心潔分享，幾年前在合作慈善基金紀錄片時，導演池家慶曾向她提起《黑潮》的故事靈感，「那是一個源自他家鄉真實人物的故事，我非常感動，也希望這些人物能被看見，這和當初被《富都青年》打動的初心一樣。」由於這是她第二次擔任電影監製，因此再度邀請王禮霖並肩作戰。王禮霖則表示，自己長期關注邊緣人物與更生人的題材，《黑潮》以獨特視角探討人性黑白與愛的力量，「這是一部非常顛覆的愛情故事，也是一種對大馬電影不同可能性的嘗試。」

《黑潮》由李心潔（中）、王禮霖（左）繼《富都青年》後二度聯合監製，攜手導演池家慶（右）共同打造，並由陳澤耀（左二）、李沐（右二）領銜主演。（甲上娛樂提供）《黑潮》由李心潔（中）、王禮霖（左）繼《富都青年》後二度聯合監製，攜手導演池家慶（右）共同打造，並由陳澤耀（左二）、李沐（右二）領銜主演。（甲上娛樂提供）

演員陣容方面，男主角「阿忠」由陳澤耀擔綱演出，李心潔表示，阿忠是一個壓抑、內向、心中藏著秘密的角色，與《富都青年》的吳慷仁的弟弟「阿迪」截然不同，「我們相信經過這幾年的磨練，澤耀已經能駕馭這樣內斂的角色。」陳澤耀也分享，再次與《富都青年》團隊合作既期待又感動，「這是非常沉重、壓抑的故事，對我來說是全新的挑戰。」為了角色，他提前一個半月實際到漁村生活，學習捕蝦與開船，並刻意曬黑、瘦身、剃平頭，全心投入角色，「希望觀眾能感受到我們的真誠與突破。」

女主角「雪」則由甫獲第60屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）女配角獎的李沐詮釋，李心潔表示早在《誰是被害者》時便注意到李沐，直言她是《黑潮》女主角的第一人選，「空洞卻迷人的眼神，瘦弱的身軀，她就是雪。」導演池家慶也稱讚李沐是一位極具靈性、感受力很強、會給驚喜的演員。

表演一次次突破舒適圈的李沐坦言，被《黑潮》關於生存、存在與愛的主題深深吸引，「在任何情況下，生命都會尋找出口。」她也首度為戲染成金髮，突破過往形象，且首次長時間在馬來西亞拍攝，面臨口音與文法的挑戰，所幸整個劇組成為她最溫暖的後盾，她也分享，與陳澤耀的合作讓她感到安心與被保護，「能有這樣的夥伴，是我的好運。」電影《黑潮》預計於2026年下半年上映。

李心潔身兼《黑潮》的監製並與導演共同編劇。（甲上娛樂提供）李心潔身兼《黑潮》的監製並與導演共同編劇。（甲上娛樂提供）

點圖放大body

