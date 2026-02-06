自由電子報
娛樂 最新消息

是子瑜嗎？高雄櫻花節「韓流巨星」身分曝光 主辦指定就要她

一度傳出高雄櫻花季將邀請子瑜，如今證實只是誤會一場。（翻攝自IG）一度傳出高雄櫻花季將邀請子瑜，如今證實只是誤會一場。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕2026高雄櫻花音樂節在今年3月登場，最後卡司卻遲遲未揭曉，主辦賣關子稱會邀請「韓流巨星」，增加大家的期待。一度傳出這位韓流巨星很可能是TWICE的台灣成員子瑜，不過今天（6日）揭曉，最強壓軸就是被粉絲封為「南韓MZ世代文化總統」的李泳知，令人相當興奮。

李泳知受邀參加高雄櫻花季。（寬寬整合行銷提供）李泳知受邀參加高雄櫻花季。（寬寬整合行銷提供）

李泳知向粉絲喊話：「大家好，我是你們的妹妹泳知！」她開心表示：「接續去年，今年我又可以來櫻花季了，真的很謝謝大家！」她也提到，去年首度站上櫻花季舞台便獲得極為熱烈的迴響，這次更是收到主辦單位直接指定邀請，讓她感到非常開心，也更加期待再次與粉絲見面。

李泳知笑著說「我每次去高雄或台北時，每次都很期待、開心和熱情，現在韓國超冷，但三月到高雄，不管怎樣一定可以玩得又熱又嗨！」她更大讚高雄：「天氣好、食物好吃、大家又親切，反應還超熱烈，真的讓我印象超深刻！」

李泳知大喊「水啦」，有夠可愛。（寬寬整合行銷提供）李泳知大喊「水啦」，有夠可愛。（寬寬整合行銷提供）

李泳知直言因為想要「明年也能再被邀請」，所以今年一定會更拚、更嗨，「我會帶來比去年更精彩、更熱情的表演，各位我一定會嗨翻全場！」講到激動時，還頻頻用台語大喊：「水啦！」十分可愛。

