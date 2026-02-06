涉性侵猥褻3女還外流春光片 孫生開庭：我絕對沒有把她「強」

網紅孫生被控性侵猥褻3名女子，今天到台北地院開庭。（記者張文川攝）

〔記者張文川／台北報導YouTuber網紅團體「反骨男孩」前成員孫生，被控於2022年至2024年間，對2名女子及1名少女犯下強制猥褻、強制性交犯行，又與1名成年女合意性交時拍攝性影像，再將影片傳給朋友觀看，台北地檢署去年9月依成年人故意對少年犯強制性交、強制猥褻、無故播送他人性影像及違反個資法等罪起訴，台北地院今召開準備庭，孫生於庭訊後受訪表示「我絕對沒把她們『強』（台語）」，強調「有就是有、沒有就是沒有，絕無違反對方意願。」

孫生說，「有的事情，我們反省、改錯，但莫須有的事情，要這樣亂弄，我覺得不要欺人太甚，人類都有眼睛」，強調要和對方當庭對質，他就是有一說一，他是怕對方撒謊，他會很生氣，「就像禪院家一樣，會被反噬」。「禪院家」是日本動漫「咒術迴戰」的御三家之一，下場是慘遭滅門。

請繼續往下閱讀...

被問到是否有和解意願，孫生說「該調解會調解，但要是是來『衝康』的，那我們絕對不容忍，有些不懷好意的真的很明顯，大家心照不宣，我們都有證據，認為有人「就是想拿錢呀！誰知道想幹嘛！」孫生強調，「老話一句，我是不可能把她『強』啦！我是不可能強迫別人的，我不需要、也不會」，像是有一個（被害人）也是很生氣，說他強迫她，結果是不起訴。

孫生最後還說，「案件不公開，否則我迫不及待打開大門給你們（記者）進來聽」，「我們還會再見面，我們拭目以待，Coming soon！」

性侵案件不公開審理。孫生於庭訊前對媒體說「說謊的人會下地獄」，又說「欺人太甚會像『禪院家』一樣」。被問及是否會和解，他說「沒什麼好談的，記者會都說的很清楚」，他也透露他日前已改名將「孫羿泩」改回「孫生」，現在只剩下一次改名機會。

北檢起訴指控，孫生於2022年10月5日晚間，前往成年女子A1住處剪髮，在陽台對她強行猥褻；隔年3月16日晚間，至另一成年女子A2住處拍攝影片，隔日凌晨2點多，他卻突然撲上她的床強行猥褻。

同年10月13日晚間，孫以觀看他練舞為由，將少女A3帶回家中，趁她專注聽音樂時硬上；2024年7月8日晚間，孫在北市林森北路汽車旅館與A4合意性交時，拍攝8部性影像，事後將影片傳送給朋友觀看。

檢方認定孫生對A1、A2犯強制猥褻罪，對少女A3涉犯加重強制性交罪，對A4涉無故播送他人性影像、個資法之非法利用他人特種個資罪，將他提起公訴。北院法官今開庭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法