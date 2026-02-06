超真實森林抓寶！東京寶可夢樂園剛開幕 未來2個月門票已搶空

位於日本東京的寶可樂主題樂園5日盛大開幕。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕位於日本東京的寶可夢主題樂園「PokéPark KANTO（寶可樂園：關都）」昨天（5日）正式開幕，園區結合遊樂設施和一個強打探索感的「寶可夢森林」，讓遊客彷彿親身進入寶可夢世界。此外，還有皮卡丘等經典角色領軍的超萌遊行和獨家限定餐點，吸引大批遊客前往，據稱未來2個月的門票已經售罄。

卡比獸造型爆米花盒。（擷取自PokéPark KANTO官網）

綜合媒體報導，PokéPark KANTO位於讀賣樂園內，園區概分為入口廣場、「寶可夢森林」和「草紗鎮」3大區域，其中集結超過600隻寶可夢，待遊客去發現探索。另設有寶可夢中心、友好商店與道館，還有販售各式周邊與美食的「寶可夢訓練家市集」。

妙蛙種子「飛葉快刀」獨家飲品。（擷取自PokéPark KANTO官網）

園區最大賣點絕對是「寶可夢森林」，這條全長約500公尺的林道，是一片真實的森林，有高低起伏的小徑與蜿蜒山路，還有草叢、隧道，地形相當豐富。在森林裡隱藏著大量的寶可夢，各隻型態特別，可以任意觸摸'拍照，讓玩家宛如真實「發現野生寶可夢」。

PokéPark KANTO園區分為3大區域。（擷取自PokéPark KANTO官網）

而在「草紗鎮」裡，則設有2種遊樂設施，重頭戲「皮卡皮卡大派對」讓玩家乘坐皮卡丘在半空中旋轉，號稱由30隻電屬性寶可夢協力發電驅動，相當有趣；另一邊則是可愛的伊布旋轉木馬，大量不同品種進化伊布和其他馬類寶可夢都在這裡現身。

