自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金宣虎陷逃稅風波！代言慘遭切割 五年前廣告影片急下架

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演員金宣虎因逃稅爭議持續成為焦點，儘管他已透過經紀公司公開致歉並完成補繳稅款，風波對其商業代言與演藝形象仍造成實質衝擊。近期，他曾合作的品牌廣告接連下架，顯示合作關係出現明顯變化。

法國美膚保養品牌理膚寶水（La Roche-Posay）於5日被發現，金宣虎先前拍攝的代言影片已轉為非公開狀態。該廣告早年因其私生活爭議曾被下架，後來重新上架，隨著逃稅事件曝光，廣告再次被下架，雖品牌未公開下架原因，但外界普遍推測與金宣虎近期爭議相關。

金宣虎先前為理膚寶水拍攝的代言影片已轉為非公開狀態。（翻攝IG）金宣虎先前為理膚寶水拍攝的代言影片已轉為非公開狀態。（翻攝IG）

此外，南韓服裝品牌Bean Pole也於3日刪除2026年春季系列前導影片，金宣虎所拍攝的形象廣告在Instagram及YouTube平台已無法搜尋到，顯示品牌與藝人的合作關係受到影響。

金宣虎的逃稅爭議也為其演藝作品投下變數，包括與秀智合作的Disney+韓劇《魅惑》、TVING平台韓劇《Unfriend》，以及時隔5年回歸tvN的電視劇《在議員的保佑之下》，能否如期推出仍存在不確定性，粉絲與業界持續關注後續發展。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中