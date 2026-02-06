金宣虎陷逃稅風波！代言慘遭切割 五年前廣告影片急下架

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演員金宣虎因逃稅爭議持續成為焦點，儘管他已透過經紀公司公開致歉並完成補繳稅款，風波對其商業代言與演藝形象仍造成實質衝擊。近期，他曾合作的品牌廣告接連下架，顯示合作關係出現明顯變化。

法國美膚保養品牌理膚寶水（La Roche-Posay）於5日被發現，金宣虎先前拍攝的代言影片已轉為非公開狀態。該廣告早年因其私生活爭議曾被下架，後來重新上架，隨著逃稅事件曝光，廣告再次被下架，雖品牌未公開下架原因，但外界普遍推測與金宣虎近期爭議相關。

金宣虎先前為理膚寶水拍攝的代言影片已轉為非公開狀態。（翻攝IG）

此外，南韓服裝品牌Bean Pole也於3日刪除2026年春季系列前導影片，金宣虎所拍攝的形象廣告在Instagram及YouTube平台已無法搜尋到，顯示品牌與藝人的合作關係受到影響。

金宣虎的逃稅爭議也為其演藝作品投下變數，包括與秀智合作的Disney+韓劇《魅惑》、TVING平台韓劇《Unfriend》，以及時隔5年回歸tvN的電視劇《在議員的保佑之下》，能否如期推出仍存在不確定性，粉絲與業界持續關注後續發展。

