娛樂 最新消息

黃子韜退EXO當老闆！賣衛生棉銷售近7億：不覺得羞澀

黃子韜上韓國節目。（翻攝自YouTube）黃子韜上韓國節目。（翻攝自YouTube）

洪真慶的節目以「EXO前成員Tao」介紹黃子韜。（翻攝自YouTube）洪真慶的節目以「EXO前成員Tao」介紹黃子韜。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕中國男星黃子韜原本以韓團EXO成員「Tao」的身分出道，後來選擇退出返回中國，如今結了婚也成為一名企業家。最近《單身即地獄》的主持人洪真慶前往中國訪問黃子韜，黃子韜以韓文回答：「大家好，好久不見啊，我是Tao。」接著用中文說：「希望大家可以有好的生活，活在當下。」

黃子韜被要求以韓文自我介紹，稱呼自己是Tao，也是EXO時期的藝名。（翻攝自YouTube）黃子韜被要求以韓文自我介紹，稱呼自己是Tao，也是EXO時期的藝名。（翻攝自YouTube）

洪真慶的YouTube頻道「學霸真天才洪真慶」前往中國採訪，用韓文詢問黃子韜的近況，黃子韜用韓文表示過得很好，現在也結婚了。洪真慶進一步指出，黃子韜在結束韓國偶像歌手活動之後，現在在中國以企業家身分發展，感覺拓展了自己的領域，黃子韜笑說：「沒有那麼寬啦，我現在主要就是在做衛生棉。」

黃子韜分享現在從事衛生棉事業並不是件害羞的事，只希望讓女生們都安心。（翻攝自YouTube）黃子韜分享現在從事衛生棉事業並不是件害羞的事，只希望讓女生們都安心。（翻攝自YouTube）

提到衛生棉事業，黃子韜改用中文表示，希望讓更多女性在用衛生棉的時候更加安全，不需要有任何顧慮，且他們的工廠可以隨時監控，用意就是讓消費者安心。被問到為什麼想要從事衛生棉事業？黃子韜希望讓消費者安心，且強調完全不覺得「羞澀」，「因為我覺得我做的這件事情是對的，這件事情非常非常好。」

黃子韜透露，衛生棉3個月的銷售額是1.5億人民幣。（翻攝自YouTube）黃子韜透露，衛生棉3個月的銷售額是1.5億人民幣。（翻攝自YouTube）

黃子韜被問到業績，他透露3個月內銷售額高達1.5億人民幣（約台幣6.8億），一個工廠有6條生產線，每一個生產線就花了人民幣2000多萬，本金根本還沒賺回來。他表示，其實也可以找外面工廠代工，「但對消費者來說，他們信不過我們，所以我們自己三個合夥人一起出錢，把工廠做成了透明的，成本比較高，可以讓所有消費者非常能去接受。」

