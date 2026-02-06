涉性侵猥褻3女還外流春光片 網紅孫生開庭：說謊會下地獄

〔記者張文川／台北報導YouTuber網紅團體「反骨男孩」前成員孫生，被控於2022年至2024年間，對2名女子及1名少女犯下強制猥褻、強制性交犯行，又與1名成年女合意性交時拍攝性影像，再將影片傳給朋友觀看，台北地檢署去年9月依成年人故意對少年犯強制性交、強制猥褻、無故播送他人性影像及違反個資法等罪起訴，台北地院今召開準備庭，孫生在法庭外向媒體說「說謊的人會下地獄」。

網紅孫生（右）被控性侵猥褻3女，今到台北地院開庭。（記者張文川攝）

性侵案件不公開審理。孫生今由一名女性友人陪同到庭，他說「就只是朋友」；孫生訊後面對媒體時表示「說謊的人會下地獄」，又說「欺人太甚會像禪院家（日本動漫「咒術迴戰」御三家之一）一樣」。孫生今未對案情及答辯方向多做說明，被問到是否會和解，他說「沒什麼好談的，記者會都說得很清楚」，他也透露日前他已從「孫羿泩」改回「孫生」，說自己只剩一次改名機會。

北檢起訴指控，孫生於2022年10月5日晚間，前往成年女子A1住處剪髮，在陽台對她強行猥褻；隔年3月16日晚間，至另一成年女子A2住處拍攝影片，隔日凌晨2點多，他卻突然撲上她的床強行猥褻。

同年10月13日晚間，孫以觀看他練舞為由，將少女A3帶回家中，趁她專注聽音樂時硬上；2024年7月8日晚間，孫在北市林森北路汽車旅館與A4合意性交時，拍攝8部性影像，事後將影片傳送給朋友觀看。

檢方認定孫生對A1、A2犯強制猥褻罪，對少女A3涉犯加重強制性交罪，對A4涉無故播送他人性影像、個資法之非法利用他人特種個資罪，將他提起公訴。北院法官今開庭。

