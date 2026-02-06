自由電子報
娛樂 最新消息

（圖輯）ENHYPEN來台！千人包圍微風南山 Jake喊「對不起」可愛爆表

ENHYPEN的Jake（左一）不小心打斷主持人說話，趕緊用中文說「對不起」。（記者胡舜翔攝）ENHYPEN的Jake（左一）不小心打斷主持人說話，趕緊用中文說「對不起」。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕人氣韓團ENHYPEN昨天（5日）現身微風南山，以品牌大使身分出席Prada活動，自消息曝光後，ENGENE（粉絲名）在網路上討論熱烈，還有人前一天晚上6點就來排隊，只為了等隔天下午5點的活動，實在相當瘋狂。

由於成訓在冬季奧運擔任火炬手，昨天並未出席，不過光是羲承、善禹、禎元、Jay、Jake、Ni-ki就快把微風南山掀翻，Jake在受訪時一度不小心打斷主持人講話，讓他雙手合十用中文表示「對不起」，至於禎元則是希望大家繼續支持ENHYPEN，還不停偷發送愛心，讓媒體對他印象深刻。

ENHYPEN的Ni-ki（左起）不比愛心沒關係，帥就好了。羲承、Jake、禎元、善禹、Jay。（記者胡舜翔攝）ENHYPEN的Ni-ki（左起）不比愛心沒關係，帥就好了。羲承、Jake、禎元、善禹、Jay。（記者胡舜翔攝）

ENHYPEN。（記者胡舜翔攝）ENHYPEN。（記者胡舜翔攝）

ENHYPEN的Ni-ki（左起）、羲承、Jake、禎元、善禹、Jay現身微風南山，掀起開業6年多以來前所未見的粉絲狂潮，盛況遠勝以往任何藝人到訪。（記者胡舜翔攝）ENHYPEN的Ni-ki（左起）、羲承、Jake、禎元、善禹、Jay現身微風南山，掀起開業6年多以來前所未見的粉絲狂潮，盛況遠勝以往任何藝人到訪。（記者胡舜翔攝）

記者昨天直擊活動現場，真的十分驚人，破千人幾乎把一半的微風南山都包圍，更別說裡面也全都是粉絲。幸運的得以在場內的區域看到成員們進場，如果再近一點還能看到他們在店內採訪、挑貨的畫面；不過ENHYPEN倒是也十分寵粉，在訪問結束之後也走出店外揮手致意，至少沒讓粉絲撲空。

ENHYPEN禎元不愧是隊長，受訪面帶笑容還偷放送粉絲福利，態度一百分。（記者胡舜翔攝）ENHYPEN禎元不愧是隊長，受訪面帶笑容還偷放送粉絲福利，態度一百分。（記者胡舜翔攝）

ENHYPEN善禹比愛心也沒問題。（記者胡舜翔攝）ENHYPEN善禹比愛心也沒問題。（記者胡舜翔攝）

據悉，當天光是微風南山就出動10至20位的保鑣、保全，還不算Prada本身請來的人員，外頭也有10位穿藍襯衫的保全戒護，提醒粉絲維持秩序、並為其他民眾開路，避免影響路人的權益。也有員工私下透露，微風南山開業6年多來，從來沒有因為藝人而出現這樣的追星盛況，幾乎前所未見。讓人回想起2025年1月，僅僅只有禎元、善禹出席Prada Beauty活動，就幾乎要癱瘓周圍道路，實在有夠嚇人。

PRADA微風南山專門店開幕派對，場外聚集大批ENHYPEN粉絲。（記者胡舜翔攝）PRADA微風南山專門店開幕派對，場外聚集大批ENHYPEN粉絲。（記者胡舜翔攝）

PRADA微風南山專門店開幕派對，場外聚集大批ENHYPEN粉絲。（記者胡舜翔攝）PRADA微風南山專門店開幕派對，場外聚集大批ENHYPEN粉絲。（記者胡舜翔攝）

