自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

汪小菲母子給大S潑髒水？張蘭律師喊告節目：口說無憑

張蘭、汪小菲母子檔。（翻攝自微博）張蘭、汪小菲母子檔。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／台北報導〕大S在2月2日逝世滿一週年，韓國節目特別點名汪小菲、張蘭在她生前死後都不停抹黑，再度掀起討論。事實上，不少中國網友也為大S打抱不平，甚至有一個叫《M字閒聊》的Podcast節目，在去年就直言張蘭母子倆給大S潑髒水。對此，張蘭的律師強調，對方都是口說無憑。

《M字閒聊》為大S抱不平，細數汪小菲、張蘭母子檔潑過的髒水。（翻攝自Podcast）《M字閒聊》為大S抱不平，細數汪小菲、張蘭母子檔潑過的髒水。（翻攝自Podcast）

《M字閒聊》在去年2月10日推出的這一集「汪小菲張蘭給大S潑過的髒水，我們必須講清楚」，隨著大S逝世一年，又被網友重提。內容以時間軸陳述事實，更指控「張蘭滿嘴謊話，兒子接替衣缽」、「母子倆的公關手段，骯髒卻有用」，長達一小時的節目引發熱烈討論。不少中國網友紛紛為S家抱不平，直言張蘭一家欺人太甚，簡直是吃人夠夠。

對此，張蘭方的律師「律政大威德金剛」在2月1日發出聲明，直接點名《M字閒聊》，強調已經將音檔、標題和留言都已經完成證據蒐集，「其中談到的一切事實，且涉嫌多重違法。」

張蘭律師發聲明喊告。（翻攝自微博）張蘭律師發聲明喊告。（翻攝自微博）

聲明指出，在大S安息週年之際，「部分極端粉絲惡意煽動輿論，挑起對立，打擾逝者親屬安寧、兩個未成年『家人』來之不易的正常生活，侵犯未成年人利益，實屬應當譴責之舉，也是對逝者遺願的公然踐踏。」

聲明表示，目前律師的訴訟追究正在進行中，尚未有生效判決，「張蘭女士一直遵守法院規定，尊重司法裁定。請大家尊重司法機關和生效法律文書對事實的公正認定。不造謠、誹謗，不傳謠、不煽動網暴。」律師強調，張蘭保留訴訟追究的權利。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中