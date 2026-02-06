汪小菲母子給大S潑髒水？張蘭律師喊告節目：口說無憑

張蘭、汪小菲母子檔。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／台北報導〕大S在2月2日逝世滿一週年，韓國節目特別點名汪小菲、張蘭在她生前死後都不停抹黑，再度掀起討論。事實上，不少中國網友也為大S打抱不平，甚至有一個叫《M字閒聊》的Podcast節目，在去年就直言張蘭母子倆給大S潑髒水。對此，張蘭的律師強調，對方都是口說無憑。

《M字閒聊》為大S抱不平，細數汪小菲、張蘭母子檔潑過的髒水。（翻攝自Podcast）

《M字閒聊》在去年2月10日推出的這一集「汪小菲張蘭給大S潑過的髒水，我們必須講清楚」，隨著大S逝世一週年，又被網友重提。內容以時間軸陳述事實，更指控「張蘭滿嘴謊話，兒子接替衣缽」、「母子倆的公關手段，骯髒卻有用」，長達一小時的節目引發熱烈討論。不少中國網友紛紛為S家抱不平，直言張蘭一家欺人太甚，簡直是吃人夠夠。

對此，張蘭方的律師「律政大威德金剛」在2月1日發出聲明，直接點名《M字閒聊》，強調已經將音檔、標題和留言都已經完成證據蒐集，「其中談到的一切事實，且涉嫌多重違法。」

張蘭律師發聲明喊告。（翻攝自微博）

聲明指出，在大S安息週年之際，「部分極端粉絲惡意煽動輿論，挑起對立，打擾逝者親屬安寧、兩個未成年『家人』來之不易的正常生活，侵犯未成年人利益，實屬應當譴責之舉，也是對逝者遺願的公然踐踏。」

聲明表示，目前律師的訴訟追究正在進行中，尚未有生效判決，「張蘭女士一直遵守法院規定，尊重司法裁定。請大家尊重司法機關和生效法律文書對事實的公正認定。不造謠、誹謗，不傳謠、不煽動網暴。」律師強調，張蘭保留訴訟追究的權利。

