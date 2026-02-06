田馥甄江宏傑都是抹茶控 金曲歌后被問新專輯急轉移焦點

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后田馥甄最近好心情，頻繁在社群分享生活點滴，粉絲很樂，因為可以看到偶像頻頻發出美照，最近她突然迷上抹茶，從喝抹茶中還能出現人生體悟。巧的是，和她一樣同樣待過華研的江宏傑，前陣子也分享自己超愛抹茶，更妙的是，兩人拍照時出現一巧合，連衣服都是「抹茶色」。

田馥甄近期迷上喝抹茶飲品。（翻攝自IG）

看到田馥甄喝抹茶的近照，粉絲直誇好漂亮，她則談到：「最近突然迷上抹茶的女紙（子），人的喜好和變化有時真的摸不著頭緒呀！哈哈！」她還領悟說：「世上唯一不變的就是改變。」

有粉絲好奇問田馥甄，最近頻頻發文是準備發新專輯的前奏嗎？她則老實回應：「正是因為還沒準備發專輯，所以分享日常轉移焦點。」田馥甄不只喝抹茶拿鐵，還吃起抹茶口味冰淇淋。

江宏傑自認是抹茶控，喜歡各種抹茶美食。（翻攝自IG）

至於江宏傑，日前談到：「身為一個抹茶控，只要是抹茶相關的東西我真的一個都不會放過，這次不只是吃，還體驗了刷茶，甚至連拿茶碗的手勢都很講究，除了享受抹茶的美味，也學習到不少品飲的禮儀。」他分享一桌的抹茶美食，連衣服、手機殼都是抹茶色。

