唐治平單身說法惹怒女友！爆交往1年二度施暴、薪水1/3全供養

唐治平（左）與女友親密照曝光。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人唐治平近期才逐漸重返大眾視野，未料感情風波卻再度引發關注。其官方粉絲專頁管理員近日突然於社群發文，自稱與唐治平交往一年多，並公開親密合照，指控兩人關係未被承認，更提及過往相處過程中的爭議內容，相關言論迅速在網路上掀起討論。

唐治平日前出席活動時曾表示目前感情狀態為單身，強調生活正慢慢回到正軌。然而該說法曝光後，粉專小編隨即在社群平台接連發文，語氣帶有情緒，並透露自己長期陪伴對方度過低潮，對於未被公開承認感到受傷。她更進一步表示，兩人曾交往一段時間，並在貼文中提及雙方私下互動細節，引來網友熱議。

根據《壹蘋新聞網》報導，小編自稱任職教育相關工作，過去在經濟與生活上曾提供協助，薪水有三分之一都拿來供養唐治平，也透露兩人關係中曾出現衝突情形，唐治平曾二度對她施暴、將她壓制在地上長達5小時，相關說法目前尚未獲得唐治平本人回應與證實。

事實上，唐治平近期才在公開場合談及喪母後的心境轉變，表示正努力調整生活步調，並透過與粉絲互動重新出發，如今突如其來的感情爭議，也讓不少支持者感到意外。

