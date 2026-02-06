自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

唐治平單身說法惹怒女友！爆交往1年二度施暴、薪水1/3全供養

唐治平（左）與女友親密照曝光。（翻攝自臉書）唐治平（左）與女友親密照曝光。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人唐治平近期才逐漸重返大眾視野，未料感情風波卻再度引發關注。其官方粉絲專頁管理員近日突然於社群發文，自稱與唐治平交往一年多，並公開親密合照，指控兩人關係未被承認，更提及過往相處過程中的爭議內容，相關言論迅速在網路上掀起討論。

唐治平日前出席活動時曾表示目前感情狀態為單身，強調生活正慢慢回到正軌。然而該說法曝光後，粉專小編隨即在社群平台接連發文，語氣帶有情緒，並透露自己長期陪伴對方度過低潮，對於未被公開承認感到受傷。她更進一步表示，兩人曾交往一段時間，並在貼文中提及雙方私下互動細節，引來網友熱議。

根據《壹蘋新聞網》報導，小編自稱任職教育相關工作，過去在經濟與生活上曾提供協助，薪水有三分之一都拿來供養唐治平也透露兩人關係中曾出現衝突情形，唐治平曾二度對她施暴、將她壓制在地上長達5小時相關說法目前尚未獲得唐治平本人回應與證實。

事實上，唐治平近期才在公開場合談及喪母後的心境轉變，表示正努力調整生活步調，並透過與粉絲互動重新出發如今突如其來的感情爭議，也讓不少支持者感到意外。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中