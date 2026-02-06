自由電子報
娛樂 最新消息

《粉紅豬小妹》喬治被診斷聽力受損！ 網驚：早已埋下伏筆

《粉紅豬小妹》的喬治（藍色衣服）被診斷為中度聽力受損。（翻攝自IG）《粉紅豬小妹》的喬治（藍色衣服）被診斷為中度聽力受損。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕風靡全球超過20年的英國動畫《粉紅豬小妹》（Peppa Pig）近日釋出全新劇情走向，引發家長與粉絲高度關注。製作方宣布，在即將播出的全新集數中，佩佩的弟弟喬治（George）將被診斷為中度聽力受損，藉由角色設定的轉變，帶領觀眾認識聽損族群的日常與感受，也讓這部陪伴無數孩童成長的動畫邁入全新階段。

製作公司表示，此次故事主軸希望透過貼近生活的方式，讓學齡前兒童理解「每個人感知世界的方式都不同」。特別集《聽力損失》（Hearing Loss）將以喬治的聽覺視角出發，呈現聲音在不同情境下的變化，包含熟悉的水花聲、玩樂時的環境音，以及冰淇淋車音樂等元素，都會以不同層次重新詮釋，讓觀眾更容易產生同理心。

為了讓內容兼具教育意義與真實性，團隊此次與英國聾童協會合作，並邀請聾人創作者參與製作顧問工作，確保劇情呈現符合實際經驗。劇情中，喬治在配戴助聽器後，姐姐佩佩給予擁抱與鼓勵的橋段，也被官方視為本集的重要情感核心，希望傳遞家人支持的重要性。

消息曝光後迅速在社群平台掀起討論，不少家長認為這樣的設定有助於孩子從小理解差異與包容，也有人稱讚《粉紅豬小妹》願意在兒童動畫中加入更貼近現實的議題。此外，還有網友回頭檢視過去片頭畫面，發現當角色聽見巨大聲響時，喬治反應相對平靜，推測製作團隊或許早已埋下伏筆，再度掀起粉絲熱議。

