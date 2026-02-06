TWICE高雄幕後曝光！子瑜教台語突然卡關 急拿手機問ChatGPT

TWICE發布去年高雄演唱會的幕後花絮。（翻攝YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國人氣女團TWICE去年11月首度登上高雄世運主場館，連續兩天開唱吸引大批ONCE（官方粉絲名）湧入朝聖，成員與粉絲之間的互動至今仍讓人回味。時隔兩個多月，官方YouTube今（5）日再度公開高雄場幕後花絮，其中一段子瑜在待機室教成員台語、卻突然向ChatGPT求救的畫面，意外成為粉絲討論焦點。

影片中記錄TWICE登台前的準備過程，成員們在待機室練習中文與台語，氣氛輕鬆逗趣。Sana與Momo好奇詢問台語說法，子瑜先是順利教學自我介紹內容，不過當Momo問到「我很想你」該怎麼用台語表達時，子瑜卻瞬間卡關，想了許久仍不太確定，最後忍不住拿起手機向ChatGPT求助。這一幕讓現場成員笑成一團，Momo更笑說「這我也會」，子瑜則急忙解釋只是突然忘記，場面十分可愛。之後在確認答案後，Momo還擔心自己忘記，特地寫在手上記錄，展現滿滿認真態度。

請繼續往下閱讀...

子瑜求救chatGPT（翻攝YT）

MOMO將發音記在手上。（翻攝YT）

幕後影片曝光後，不少粉絲直呼彷彿再次回到演唱會當天，「明明是搞笑片段卻看到想哭」、「又被拉回世運現場」、「TWICE真的很會讓人想念」，留言區充滿感性回憶。

TWICE於去年11月22日、23日連續兩天在高雄世運主場館舉辦演唱會，這也是台灣成員子瑜出道10年來首次回到家鄉開唱，對她與粉絲而言都別具意義。當時官方更驚喜釋出一段子瑜在場館內奔跑的影片，搭配她喜愛的田馥甄歌曲《小幸運》，象徵夢想成真的瞬間，讓不少粉絲至今仍感動不已。如今幕後花絮再曝光，也再次喚起粉絲對高雄場的熱烈回憶。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法