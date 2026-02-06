自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

4MINUTE成員消失多年現身！曝定居峇里島近況 首談霸凌與喪兄傷痛

4MINUTE成員許嘉允近日登上談話節目《劉Quiz ON THE BLOCK》。（翻攝YT）4MINUTE成員許嘉允近日登上談話節目《劉Quiz ON THE BLOCK》。（翻攝YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓二代女團4MINUTE成員許嘉允，近年鮮少出現在螢光幕前，近日登上劉在錫主持的談話節目《劉Quiz ON THE BLOCK》，久違公開近況。節目於今（5）日釋出預告後，引發不少粉絲關注，她不僅談到離開演藝圈後的生活，也首度在節目中提及過去的低潮與人生轉折。

預告片中，許嘉允透露自己目前已在印尼峇里島定居超過三年，生活步調與過往演藝圈截然不同。她坦言，過去學生時期曾遭遇校園霸凌，當時選擇默默承受壓力，情緒長期無處宣洩，甚至一度透過暴飲暴食來緩解內心痛苦，直到身體出現不適才意識到問題的嚴重性。

除了談及青春時期的傷痛，許嘉允也提到家庭變故帶來的衝擊。她回憶，哥哥因長期病痛於2020年底病逝，突如其來的離別讓全家陷入巨大悲傷，至今談起仍難掩情緒。節目片段中，她一度哽咽落淚，也讓主持人與現場氣氛變得格外沉重。

4MINUTE自2009年出道後，以〈Hot Issue〉、〈Muzik〉及〈Crazy〉等歌曲走紅，曾是韓國代表性女團之一，然而團體於2016年突然解散，當時消息震驚不少粉絲。多年過去，成員各自發展，許嘉允則逐漸淡出演藝圈。

此次透過《劉Quiz ON THE BLOCK》再次現身，許嘉允罕見敞開心房，也讓許多歌迷感到驚喜。預告公開後，不少網友留言表示「真的好久不見」、「整個人看起來更放鬆也更自在」，期待她未來能以更輕鬆的方式與大眾見面。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中