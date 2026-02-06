4MINUTE成員消失多年現身！曝定居峇里島近況 首談霸凌與喪兄傷痛

4MINUTE成員許嘉允近日登上談話節目《劉Quiz ON THE BLOCK》。（翻攝YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓二代女團4MINUTE成員許嘉允，近年鮮少出現在螢光幕前，近日登上劉在錫主持的談話節目《劉Quiz ON THE BLOCK》，久違公開近況。節目於今（5）日釋出預告後，引發不少粉絲關注，她不僅談到離開演藝圈後的生活，也首度在節目中提及過去的低潮與人生轉折。

預告片中，許嘉允透露自己目前已在印尼峇里島定居超過三年，生活步調與過往演藝圈截然不同。她坦言，過去學生時期曾遭遇校園霸凌，當時選擇默默承受壓力，情緒長期無處宣洩，甚至一度透過暴飲暴食來緩解內心痛苦，直到身體出現不適才意識到問題的嚴重性。

除了談及青春時期的傷痛，許嘉允也提到家庭變故帶來的衝擊。她回憶，哥哥因長期病痛於2020年底病逝，突如其來的離別讓全家陷入巨大悲傷，至今談起仍難掩情緒。節目片段中，她一度哽咽落淚，也讓主持人與現場氣氛變得格外沉重。

4MINUTE自2009年出道後，以〈Hot Issue〉、〈Muzik〉及〈Crazy〉等歌曲走紅，曾是韓國代表性女團之一，然而團體於2016年突然解散，當時消息震驚不少粉絲。多年過去，成員各自發展，許嘉允則逐漸淡出演藝圈。

此次透過《劉Quiz ON THE BLOCK》再次現身，許嘉允罕見敞開心房，也讓許多歌迷感到驚喜。預告公開後，不少網友留言表示「真的好久不見」、「整個人看起來更放鬆也更自在」，期待她未來能以更輕鬆的方式與大眾見面。

