范瑋琪再爆失言！大S墓前「脫口提日本」網友怒轟：不看場合說話

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛辭世滿1年，紀念雕像於忌日當天在長眠地金寶山揭幕，現場細雨不斷、氣氛莊重哀傷，丈夫具俊曄與妹妹「小S」徐熙娣等親友，以及多名演藝圈好友到場哀悼。然而，儀式後一段在墓前的對話卻意外掀起爭議，范瑋琪被砲轟「再度失言」引爆網友們不滿。

范瑋琪在大S墓前脫口提日本遭轟失言。（組合照，翻攝自IG）

「七仙女」等閨密、演藝圈好友們皆冒雨到場見證大S紀念雕像揭幕，直至儀式圓滿落幕後，范瑋琪分享出當天姐妹們互動的影片，畫面中可見小S、阿雅、吳佩慈、范曉萱等人站在大S墓前聊天，笑稱下雨是因為大S不開心，因為她生前最討厭有人為她辦活動。

請繼續往下閱讀...

氣氛看似輕鬆之際，范瑋琪此時卻突然脫口而出一句「這比日本的冬天還冷，是怎麼回事？」該句話雖單純形容當天氣溫偏低，但隨即引發外界聯想及解讀，全因大S正是於去年冬天在日本辭世。相關片段曝光後，迅速在網路上掀起討論，范瑋琪則被怒轟「不會看場合說話」、「在大S墓前談到日本太不妥吧...」質疑她再度踩到失言地雷。

事實上，范瑋琪在IG中分享的影片是由「黑人」陳建州掌鏡，畫面記錄七仙女成員在完成大S紀念雕像揭幕儀式後的互動，其中在準備合照時，范瑋琪因提及「比日本的冬天還冷」讓失言爭議進一步延燒。雖然，多數網友都批評范瑋琪發言失當，認為「就算無心，也不該在這種場合說這種話！」不過，仍有少數人持不同看法，表示無需過度解讀，范瑋琪只是單純在形容天冷，僅此而已。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法