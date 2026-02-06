自由電子報
娛樂 最新消息

20年前神奇寶貝樂園影片 苗可麗再見亡母「當場淚崩」

苗可麗在網友分享的一段舊影片中看見母親在世時的身影。（組合照，本報資料照、翻攝自Threads）苗可麗在網友分享的一段舊影片中看見母親在世時的身影。（組合照，本報資料照、翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕全球首座寶可夢主題樂園 PokéPark KANTO近日在東京讀賣樂園正式開幕，意外勾起台灣民眾對20年前位在台北市士林區「神奇寶貝樂園」的回憶。有網友近日就在Threads分享父親當年拍下的珍貴影片，畫面中竟出現苗可麗及她的母親，意外釣出本尊親自回覆。

該名網友表示，看到近日不少人討論早年台灣曾短暫登場的神奇寶貝樂園，便翻出家中塵封已久的DVD重看，沒想到這段距今已逾20年拍下的影片，不僅拍到苗可麗，還意外留下令人鼻酸的一幕，因此將片段分享到Threads。影片曝光後迅速被轉傳，也引來苗可麗本人現身留言「謝謝妳讓我再一次看見我媽媽。」更附上哭臉與愛心符號。

苗可麗（紫衣者）與母親20年前意外被網友的父親拍下。（組合照，翻攝自Threads）苗可麗（紫衣者）與母親20年前意外被網友的父親拍下。（組合照，翻攝自Threads）

由於苗可麗的母親已於去年3月初辭世，這段突如其來的珍貴影像，等同讓她隔空再見至親，情緒波動可想而知。隨後，苗可麗也轉發該段影片表示，「你相信嗎？你愛的人會透過很多方式讓你知道祂一直都在。」意外再見亡母在世時的身影，她因此激動地說「這是什麼神操作！」同時相信是母親透過這樣的方式，讓她知道一直都在身邊，最後更以「#在計程車上淚崩了」道出當下心情。

