63歲資深玉女歌手升格當阿嬤 兒子移居美國身旁驚見這個男人

〔記者陽昕翰／台北報導〕63歲的資深玉女歌手去年當阿嬤，她的孩子都在美國生活，只能與可愛的孫女分隔兩地，只能透過視訊電話互動。范怡文表示孫女還不會說話，每次看到鏡頭的反應都超大，讓她忍不住直呼「真的太可愛」。

梁凡擔任范怡文的專屬男主角。（翰森娛樂提供）

范怡文去年才去美國探望孫女，她笑說：「抱起來真的小小的、軟軟的，我真的有點不太敢抱。」深怕一不小心就捏痛對方，那種小心翼翼的模樣，讓旁人看了忍不住笑說：「完全進入寵孫模式的阿嬤。」

范怡文近年重返歌唱舞台，獲得家人全力支持，她持續推出新作品，形容新歌《優雅》充滿「從容與自在」，正是她現在的人生態度，希望提醒大家在忙碌生活中，也能用適合自己的步伐前行。

范怡文推出全新單曲《優雅》。（翰森娛樂提供）

《優雅》MV以輕快旋律結合層次豐富的影像語言，延伸歌曲所傳達的生活態度，讓「優雅」不只是聽覺感受，也成為一段可被觀看、被感受的時間敘事。

這首歌曲由梁凡作曲、崔軾玄作詞，梁凡近年曾參與音樂節目，憑藉穩定的創作實力與舞台表現，獲得高度關注。此次梁凡除擔任作曲者，也特別在MV入鏡，化身為鋼琴演奏家與范怡文同框，更於多個畫面中現身，成為串聯音樂情緒的重要角色。

凍齡玉女范怡文重返歌壇。（翰森娛樂提供）

新的一年到來，范怡文透露女兒從事直播工作，時常走訪世界各地體驗不同文化與美食，農曆年前會先返台陪她聚餐過年，隔日就會回洛杉磯。范怡文期待今年繼續推出新作，熱愛歌唱的她說：「未來我會把更多的美好時光留在舞台上，留給你們，謝謝你們的陪伴與愛。」

