自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

63歲資深玉女歌手升格當阿嬤 兒子移居美國身旁驚見這個男人

〔記者陽昕翰／台北報導〕63歲的資深玉女歌手去年當阿嬤，她的孩子都在美國生活，只能與可愛的孫女分隔兩地，只能透過視訊電話互動。范怡文表示孫女還不會說話，每次看到鏡頭的反應都超大，讓她忍不住直呼「真的太可愛」。

梁凡擔任范怡文的專屬男主角。（翰森娛樂提供）梁凡擔任范怡文的專屬男主角。（翰森娛樂提供）

范怡文去年才去美國探望孫女，她笑說：「抱起來真的小小的、軟軟的，我真的有點不太敢抱。」深怕一不小心就捏痛對方，那種小心翼翼的模樣，讓旁人看了忍不住笑說：「完全進入寵孫模式的阿嬤。」

范怡文近年重返歌唱舞台，獲得家人全力支持，她持續推出新作品，形容新歌《優雅》充滿「從容與自在」，正是她現在的人生態度，希望提醒大家在忙碌生活中，也能用適合自己的步伐前行。

范怡文推出全新單曲《優雅》。（翰森娛樂提供）范怡文推出全新單曲《優雅》。（翰森娛樂提供）

《優雅》MV以輕快旋律結合層次豐富的影像語言，延伸歌曲所傳達的生活態度，讓「優雅」不只是聽覺感受，也成為一段可被觀看、被感受的時間敘事。

這首歌曲由梁凡作曲、崔軾玄作詞，梁凡近年曾參與音樂節目，憑藉穩定的創作實力與舞台表現，獲得高度關注。此次梁凡除擔任作曲者，也特別在MV入鏡，化身為鋼琴演奏家與范怡文同框，更於多個畫面中現身，成為串聯音樂情緒的重要角色。

凍齡玉女范怡文重返歌壇。（翰森娛樂提供）凍齡玉女范怡文重返歌壇。（翰森娛樂提供）

新的一年到來，范怡文透露女兒從事直播工作，時常走訪世界各地體驗不同文化與美食，農曆年前會先返台陪她聚餐過年，隔日就會回洛杉磯。范怡文期待今年繼續推出新作，熱愛歌唱的她說：「未來我會把更多的美好時光留在舞台上，留給你們，謝謝你們的陪伴與愛。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中