娛樂 最新消息

八點檔女星成俏麗貼身秘書 豪砸6位數治裝

〔記者蕭方綺／台北報導〕徐千京加入民視八點檔《豆腐媽媽》，飾演尹昭德的貼身秘書，為了完美呈現幹練又不失可愛的OL形象，徐千京自掏腰包投入6位數重金治裝，打算從衣櫃到演技都全面「武裝」起來！在正式進組前，徐千京坦言內心惶恐不安，因為江湖傳聞馮凱導演是出了名的「魔鬼級嚴格」，不僅對表演要求細膩，現場「大改台詞」更是常有的事。徐千京說：「一開始真的緊張到不行，很怕跟不上節奏。」

為突破台語關卡，徐千京進組前勤聽台語 Podcast 苦練台詞。（民視提供）為突破台語關卡，徐千京進組前勤聽台語 Podcast 苦練台詞。（民視提供）

沒想到實際開拍後，徐千京反而被馮導的才華圈粉。她發現導演對角色的敏銳度極高，每次改動台詞都像是幫角色「畫龍點睛」，讓趙曉菁瞬間變得活靈活現。她自嘲：「我現在還在努力『趕路』中，希望能趕上導演的思維速度，讓角色更有靈魂、更有溫度，不只是一個花瓶秘書。」

談到「趙曉菁」這個角色，徐千京調侃自己幾乎是「本色演出」。她自爆私下個性也有點兩光、少一根筋，演起來格外親切。不過，為了克服台語關卡，她早在進組前就開始瘋狂收聽台語 Podcast，就怕現場對戲時「舌頭打結」。

徐千京（左）與尹昭德在《豆腐媽媽》中搭檔演出，對手戲火花十足。（民視提供）徐千京（左）與尹昭德在《豆腐媽媽》中搭檔演出，對手戲火花十足。（民視提供）

除了導演的震撼教育，這次與老戲骨尹昭德合作，也讓徐千京大呼幸運。原本擔心大前輩會有距離感，沒想到尹昭德不僅主動關心她的進度，還耐心陪她對詞，溫柔叮嚀「慢慢來，別急」。徐千京感動表示：「遇到這麼暖心的前輩，真的是拍戲生涯的小確幸！」

