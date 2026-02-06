自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

一張臉關乎一條命！《面子問題》直擊臉部重建醫療極限

患者以口罩遮掩病灶，長期承受外界異樣目光與心理壓力。（TLC提供）患者以口罩遮掩病灶，長期承受外界異樣目光與心理壓力。（TLC提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕TLC 旅遊生活頻道全新醫療紀實節目《面子問題》（About Face），聚焦一支來自洛杉磯的頂尖整形重建醫師團隊，挑戰多起醫療難度極高、極為複雜的臉部重建手術。而當「面子」成了生存問題，還能只當外貌來看嗎？節目不只記錄手術過程，更深入呈現患者被忽視、被誤診，甚至被告知已無能為力的身心歷程。

由Roostaeian、Rovelo與 Panossian三位醫師組成的專業團隊，長年站在重建外科的最前線，專門接手其他醫師束手無策、甚至被宣判「無法治療」的極端案例。

TLC旅遊生活頻道《面子問題》醫生親自觸診，感受臉部腫瘤的重量與風險。（TLC提供）TLC旅遊生活頻道《面子問題》醫生親自觸診，感受臉部腫瘤的重量與風險。（TLC提供）

他們不只是以技術動刀，而是從患者的人生出發，反覆權衡風險與可能性，在醫療極限中，尋找對患者最合適的治療方式，幫助飽受嚴重臉部畸形、重大創傷與罕見疾病所苦的患者，重新點燃希望，開啟人生新篇章。

節目案例涵蓋巨大腫瘤、大面積胎記，以及意外事故造成的嚴重毀容，這些看似「只是外貌問題」的病症，卻一步步侵蝕患者的自信與尊嚴。

《面子問題》醫師在手術前為患者標記切口位置，反覆評估重建路徑。（TLC提供）《面子問題》醫師在手術前為患者標記切口位置，反覆評估重建路徑。（TLC提供）

《面子問題》透過真實鏡頭，呈現整型重建醫師如何在醫療極限中，為臉部創傷的患者找回希望，這不僅是外貌的改變，更是重拾尊嚴與希望的過程。《面子問題》2月7日起每星期六晚間11點於TLC旅遊生活頻道首播。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中