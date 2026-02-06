自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

馬國賢為媳婦下廚煮雞湯！「最暖公公」卻被兒吐槽：看起來有毒

馬國賢（左）和陳婉婷在《寶島西米樂 守護》劇中常有逗趣演出。（台視提供）馬國賢（左）和陳婉婷在《寶島西米樂 守護》劇中常有逗趣演出。（台視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕馬國賢在台視八點檔《寶島西米樂 守護》中，面對作風強勢的老婆，夾在太太與媳婦之間來回安撫，不僅是家庭中不可或缺的潤滑劑，也因其總是站在媳婦角度思考，被網友大讚是「暖男公公」。馬國賢坦言非常喜歡角色「木成」樂天的個性，更稱讚該角色將「家和萬事興」實踐在家庭生活中。他透露，木成在戲裡完全不跟老婆吵架，總是給予建議與方向，馬國賢幽默自嘲：「這是我追求的目標，但現實生活中，我大概只能做到木成的一半！」

就連戲裡飾演太太的陳婉婷也讚譽有加，兩人合作拍出好默契，經常在劇中上演誇張逗趣戲碼，更讓拍攝氣氛更顯輕鬆。陳婉婷感性分享與前輩合作的心情：「國賢哥人非常好，完全沒有架子！」她透露兩人因對戲密集培養出戰友般的交情，幾天沒見到彼此還會互道「想念」，更直言：「活動舞台上有國賢哥在身邊很有安全感，完全不用擔心會被問倒問題。」

馬國賢在《寶島西米樂 守護》劇中是個暖男公公也是位好老公。（台視提供）馬國賢在《寶島西米樂 守護》劇中是個暖男公公也是位好老公。（台視提供）

劇中木成為了藏私房錢鬧出不少笑料，引發討論。對此馬國賢直呼：「我真的不能理解為什麼要藏私房錢！」現實生活，馬國賢透露夫妻倆財務各自管理：「家中主要開支跟大事我處理，其他由老婆負責。但通常家中大事都能化做小事，所以我只要負責主要開支就好！」

馬國賢在劇中也是名疼愛媳婦的公公，曾親自下廚煮雞湯補身，卻因廚藝不佳，甚至被兒子嘲笑料理「看起來有毒」。馬國賢表示，他私下其實也會下廚煮給家人吃，但目前老婆堅持掌廚，他也發揮暖男本色：「我給予支持及鼓勵就對了。」馬國賢也分享了自己與角色的差異。他認為木成相對感性，而自己比較理性，但他深覺：「理性沒有不好，但如果能多一分感性，感覺能更滋潤夫妻生活品質。感性，就是我要跟木成學習的地方。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中