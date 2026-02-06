情人節最大情敵是他！韓國「音色強盜」3/14二度來台犯案

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國「音色強盜」將在白色情人節回來了！歌手李茂珍去年首度來台，被熱情粉絲應援收服，昨宣布3月14日白色情人節將二度在台舉辦個人演唱會，打算用歌聲陪粉絲過一個「耳朵先戀愛」的情人節。

李茂珍將來台與粉絲共度白色情人節。（網銀國際影視提供）

這次台北場不只日期甜，福利也給好給滿；全場觀眾人人都有「台北限定小卡」，VIP區粉絲還能參加 Soundcheck、拿到吉他彈片，依票價不同再加碼抽1對1合照、1對10合照、簽名海報、簽名拍立得等。

李茂珍去年推出數位單曲《Baepsae》，也持續替其他歌手參與製作，展現製作人實力；他主持的YouTube音樂節目《李茂珍Service》人氣依舊在線，綜藝感與歌唱力雙雙圈粉。

李茂珍擁有堅強歌唱實力和討喜的個人魅力。（網銀國際影視提供）

這次演唱會主題「today’s, eMUtion」藏了小巧思，把「emotion（情緒）」和名字「MUJIN」合體成新詞。李茂珍形容，這場演出就像把一整天的情緒攤開來唱，「希望在短短時間內，讓大家感覺經歷24小時的情感流動。」

談到再度來台的心情，他坦白表示，第一次專場其實超緊張，「但留下的回憶真的很美好」，這次心情放鬆不少，希望能用更從容的狀態，帶來一場更成熟、也更靠近觀眾的演出。

至於台灣美食清單，他本人已經先公開許願：「這次一定要吃正宗滷肉飯！」還自爆上次來台沒喝到珍珠奶茶，事後懊悔不已。李茂珍Legacy TERA演唱會門票將於2月11日中午12點在KKTIX開賣。

