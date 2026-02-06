自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

情人節最大情敵是他！韓國「音色強盜」3/14二度來台犯案

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國「音色強盜」將在白色情人節回來了！歌手李茂珍去年首度來台，被熱情粉絲應援收服，昨宣布3月14日白色情人節將二度在台舉辦個人演唱會，打算用歌聲陪粉絲過一個「耳朵先戀愛」的情人節。

李茂珍將來台與粉絲共度白色情人節。（網銀國際影視提供）李茂珍將來台與粉絲共度白色情人節。（網銀國際影視提供）

這次台北場不只日期甜，福利也給好給滿；全場觀眾人人都有「台北限定小卡」，VIP區粉絲還能參加 Soundcheck、拿到吉他彈片，依票價不同再加碼抽1對1合照、1對10合照、簽名海報、簽名拍立得等。

李茂珍去年推出數位單曲《Baepsae》，也持續替其他歌手參與製作，展現製作人實力；他主持的YouTube音樂節目《李茂珍Service》人氣依舊在線，綜藝感與歌唱力雙雙圈粉。

李茂珍擁有堅強歌唱實力和討喜的個人魅力。（網銀國際影視提供）李茂珍擁有堅強歌唱實力和討喜的個人魅力。（網銀國際影視提供）

這次演唱會主題「today’s, eMUtion」藏了小巧思，把「emotion（情緒）」和名字「MUJIN」合體成新詞。李茂珍形容，這場演出就像把一整天的情緒攤開來唱，「希望在短短時間內，讓大家感覺經歷24小時的情感流動。」

談到再度來台的心情，他坦白表示，第一次專場其實超緊張，「但留下的回憶真的很美好」，這次心情放鬆不少，希望能用更從容的狀態，帶來一場更成熟、也更靠近觀眾的演出。

至於台灣美食清單，他本人已經先公開許願：「這次一定要吃正宗滷肉飯！」還自爆上次來台沒喝到珍珠奶茶，事後懊悔不已。李茂珍Legacy TERA演唱會門票將於2月11日中午12點在KKTIX開賣。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中