娛樂 最新消息

比《阿凡達》還猛！「泰國降頭片」噁到登頂票房

〔記者鍾志均／綜合報導〕泰國恐怖片天花板又要被刷新了！被封為降頭片始祖的《邪降》系列，這回帶著最新續作《邪降：覺醒》回歸，在泰國上映後掀起現象級討論，硬生生把《阿凡達：火與燼》從票房王座拉下來，終結連霸四週的紀錄。

前偶像女團隊長丘普朗阿瑞昆降頭新片《邪降：覺醒》挑戰三重人格。（威視提供）前偶像女團隊長丘普朗阿瑞昆降頭新片《邪降：覺醒》挑戰三重人格。（威視提供）

《邪降：覺醒》以近乎殘忍的寫實尺度，將降頭詛咒化為一場場肉眼直擊的酷刑實錄，徒手撕裂下顎、滾燙鉛水灌喉等橋段毫不手軟，讓觀眾邊遮眼邊後悔剛剛吃太飽，被封為近年最「虐胃」的觀影體驗。

系列靈魂人物、名導普提彭賽斯瑞考再度掌舵，把《邪降》的殘酷美學推到新高點。女主角丘普朗阿瑞昆的演出。從前偶像女團BNK48總隊長，到如今恐怖片瘋魔女主，她在《邪降：覺醒》中一次挑戰三種人格，包括清純學生、被逼到極限的復仇者，以及遭邪神吞噬的降頭容器，情緒切換之快，讓觀眾完全分不清下一秒會看到的是眼淚，還是詛咒。

丘普朗受訪自爆，拍攝期間「後遺症」嚴重。她透露，下咒戲幾乎都是在陰森到不行的場景裡完成，咒語一唸就背脊發涼，加上入戲過深，常常一喊卡就整個人呈現斷線狀態，「有幾天拍完我真的呆掉，腦袋一片空白，連走路都要工作人員牽。」

《邪降：覺醒》丘普朗自爆多年前真的被下降頭。（威視提供）《邪降：覺醒》丘普朗自爆多年前真的被下降頭。（威視提供）

更毛的是，丘普朗還在節目上加碼分享一段真實人生的「被下降頭」經歷。多年前她曾莫名連燒一週，體溫逼近40度，怎麼治都沒用，某次與懂風水的朋友見面時突然昏倒，對方緊急替她進行淨化儀式，結果隔天高燒竟然全退。

直到多年後，母親才親口證實那次確實遭人施咒，而且她心中早就有懷疑對象，真實程度讓現場來賓全起雞皮疙瘩。《邪降：覺醒》將於3月20日全台上映。

《邪降：覺醒》正式海報。（威視提供）《邪降：覺醒》正式海報。（威視提供）

